Beyoncé conquistou o prémio principal nos Grammy Awards de domingo, levando o troféu de Álbum do Ano pela primeira vez na sua carreira com o seu álbum country "Cowboy Carter".

A superestrela venceu artistas como Taylor Swift, Billie Eilish e outros, para finalmente receber o prémio que nunca tinha vencido, mesmo sendo a artista com o maior número de Grammys acumulados ao longo da carreira.

"Sinto-me muito plena e muito honrada. Foram muitos, muitos anos", disse Beyoncé no palco no domingo.

O rapper Kendrick Lamar conquistou os prémios de do Ano e Gravação do Ano por "Not Like Us".

A cantora Chappell Roan, conhecida por "Pink Pony Club", foi nomeada Artista Revelação e aproveitou o seu discurso no palco para pedir que as gravadoras paguem salários dignos aos músicos, incluindo benefícios de saúde. Ela relembrou um momento em que se sentiu "desumanizada" por não ter seguro de saúde.

"Gravadoras - nós estamos com vocês, mas vocês estão connosco?", questionou ela.

As festividades do Grammy deste ano foram reformuladas para serem parte cerimónia de entrega de prémios e parte arrecadação de fundos para pessoas afectadas pelos incêndios florestais, que foram controlados na sexta-feira após causarem 29 mortes e deslocarem milhares de pessoas, incluindo muitos músicos.

Transmitido ao vivo pela CBS, o espetáculo começou com a atuação de "I Love LA", com a banda Dawes, de Altadena, acompanhada por John Legend, Brad Paisley, St. Vincent e Brittany Howard.

"Esta noite decidimos que não estamos apenas a celebrar a nossa música favorita. Estamos também a celebrar a cidade que nos trouxe tanta dessa música", disse o apresentador Trevor Noah, que encaminhou os espectadores para opções de doação ao longo do show.

Os vencedores dos Grammys são escolhidos pelos 13.000 cantores, compositores, produtores, engenheiros e outros membros que compõem a Recording Academy.

Outros vencedores

Foi uma vitória completa para o rapper Kendrick Lamar, que venceu em todas as cinco categorias em que foi indicado.

Álbum do Ano: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Gravação do Ano: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Canção do Ano: "Not Like Us" - Kendrick Lamar, compositor (Kendrick Lamar)

Artista Revelação: Chappell Roan

Melhor Performance Pop Solo: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Melhor Performance Pop em Dupla/Grupo: "Die with a Smile" - Bruno Mars e Lady Gaga

Melhor Álbum Vocal Pop: "Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

Melhor Álbum de Rap: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Melhor Canção de Rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Melhor Performance de Rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Melhor Videoclipe: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Melhor Álbum de Dança/Eletrónico: "Brat" - Charli XCX

Melhor Álbum de Rock: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Melhor Performance de Rock: "Now and Then" - The Beatles

Melhor Álbum Country: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Melhor Performance Country Solo: "It Takes a Woman" - Chris Stapleton

Melhor Performance Country em Dupla/Grupo: II Most Wanted" - Beyoncé ft. Miley Cyrus

Melhor Performance de Música Africana: "Love Me JeJe" - Tems