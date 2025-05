Faleceu o reputado economista, político e académico paquistanês Khurshid Ahmad Faleceu o reputado economista, político e académico paquistanês Khurshid Ahmad

Nascido em 23 de março de 1932, em Deli, na Índia, Ahmad desempenhou funções importantes, incluindo três mandatos no Senado do Paquistão, vice-chefe da Comissão de Planeamento e autor de vários livros sobre literatura islâmica e economia.