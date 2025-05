Türkiye recebe o navio da ONU com cereais ucranianos a caminho das regiões afetadas pela crise Türkiye recebe o navio da ONU com cereais ucranianos a caminho das regiões afetadas pela crise

O Brave Commander, navio com a bandeira do Líbano, chegou à província de Samsun transportando 20.000 toneladas de trigo da Ucrânia, no âmbito da missão da agência da ONU de combate à fome no mundo. O Brave Commander, navio com a bandeira do Líbano, chegou à província de Samsun transportando 20.000 toneladas de trigo da Ucrânia, no âmbito da missão da agência da ONU de combate à fome no mundo.