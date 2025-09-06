Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee a reinterpretat războiul devastator al Israelului împotriva Fâșiei Gaza — care a ucis zeci de mii de palestinieni și este investigat pentru genocid — ca fiind un „conflict spiritual” între bine și rău.

Într-un interviu acordat joi pentru CBN News, Huckabee a îndemnat creștinii din întreaga lume să sprijine Israelul, subliniind modul în care ideologia religioasă continuă să modeleze susținerea politică a SUA pentru Tel Aviv, chiar și în fața indignării internaționale crescânde față de acuzațiile de crime de război și genocid comise de Israel în Gaza.

Huckabee a susținut că luptele și criticile internaționale tot mai mari la adresa Israelului nu pot fi înțelese doar în termeni politici sau militari. El a descris criza ca fiind „o bătălie a epocilor”, una care, potrivit lui, opune „cerul împotriva iadului” și „binele împotriva răului”.

De asemenea, el i-a îndemnat pe credincioșii creștini din Statele Unite și din întreaga lume să sprijine Israelul, afirmând că creștinii ar trebui să fie alături de Israel nu „pentru că sunt de acord cu guvernul lor și cu tot ceea ce fac. Trebuie să fie alături de Israel pentru că Israelul susține o tradiție a Dumnezeului lui Avraam, Isaac și Iacov, a legii, a luminii, a fundamentului civilizației occidentale însăși”.

Declarațiile lui Huckabee subliniază modul în care clasa politică de la Washington continuă să încadreze sprijinul necondiționat pentru Israel prin prisma ideologiei religioase, mai degrabă decât a dreptului internațional sau a drepturilor omului, chiar și în contextul în care Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru prim-ministrul Benjamin Netanyahu și fostul ministru al apărării Yoav Gallant, iar Curtea Internațională de Justiție investighează Israelul pentru acuzații de genocid.

Portretizând criticii Israelului ca fiind aliniați cu „forțe care caută să anihileze nu doar fiecare evreu, ci și fiecare creștin”, Huckabee a susținut că Hamas și alte grupuri de rezistență amenință însăși creștinismul.

O astfel de retorică întărește o fuziune de lungă durată între convingerile evanghelice americane și politica pro-Israel, prezentând războiul ca pe o luptă biblică, în timp ce ascunde realitatea suferinței masive a civililor din Gaza.