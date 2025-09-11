Comentatorul conservator Charlie Kirk, una dintre cele mai proeminente figuri ale mișcării tineretului de dreapta din SUA și un aliat apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley. Avea 31 de ani.

Kirk, tată a doi copii, se adresa studenților în cadrul primei opriri a turneului său „American Comeback Tour” când a avut loc atacul. Înregistrările video de la eveniment îl arată așezat la o masă „Prove Me Wrong” (Dovedește-mi că greșesc), unde invita studenții să-i adreseze întrebări, când s-a auzit un foc de armă. A fost împușcat în gât și s-a prăbușit, în timp ce studenții au fugit. A fost transportat de urgență la spital, dar mai târziu a fost declarat mort.

Lider al tineretului conservator

Născut pe 14 octombrie 1993, în suburbiile din Chicago, Kirk a urmat pentru scurt timp un colegiu comunitar înainte de a renunța la studii pentru a se dedica activității de activist cu normă întreagă. La doar 18 ani, a co-fondat Turning Point USA (TPUSA) în 2012, o organizație nonprofit dedicată „identificării, educării, instruirii și organizării studenților pentru a promova principiile piețelor libere și guvernării limitate.”

Sub conducerea sa, TPUSA a devenit cea mai mare organizație de activiști conservatori de tineret din SUA, având o prezență pe mai mult de 3 000 de campusuri de liceu și colegiu, 650 000 de membri studenți pe viață și un personal de peste 450 de persoane.

Kirk și-a construit, de asemenea, o vastă prezență în media. Comentariile sale au apărut în publicații precum Fox News, The Hill, Newsweek, RealClearPolitics și The Washington Times. A găzduit The Charlie Kirk Show, un podcast zilnic și un program radio difuzat pe 150 de posturi, transmis simultan pe Real America’s Voice News și descărcat de peste 120 de milioane de ori în ultimul an. Rețeaua sa de socializare depășea 100 de milioane de persoane pe lună, Axios clasându-l printre „Top 10 cele mai angajate” conturi la nivel mondial.

Aliat al lui Trump

Kirk a devenit unul dintre cei mai vizibili susținători ai lui Trump, vorbind la Convențiile Naționale Republicane din 2016 și 2020 și la parada inaugurală a lui Trump din ianuarie 2025. Trump l-a numit ulterior în Consiliul Vizitatorilor Academiei Forțelor Aeriene.

După vestea morții sale, Trump a scris pe Truth Social: „Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu a înțeles inima tinerilor din Statele Unite ale Americii mai bine decât Charlie. A fost iubit și admirat de TOȚI, mai ales de mine, iar acum nu mai este printre noi.”