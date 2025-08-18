Președintele SUA Donald Trump a redistribuit pe platforma sa Truth Social un mesaj, în care se afirma că Ucraina trebuie să fie pregătită să cedeze o parte din teritoriile sale Rusiei.

„Ucraina trebuie să fie gata să cedeze o parte din teritoriul său Rusiei; în caz contrar, cu cât războiul va dura mai mult, cu atât va pierde și mai mult teren!”, se afirmă în postarea președintelui de duminică.

Anterior, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că atât Rusia, cât și Ucraina trebuie să „facă concesii” pentru a ajunge la un acord de pace.

„Nu poți avea un acord de pace între două părți aflate în conflict decât dacă ambele sunt de acord să renunțe la ceva. Altfel, dacă o parte obține tot ce își dorește, nu mai este un acord de pace. Se numește capitulare,” a spus el pentru Fox News.

El a identificat principalele probleme rămase în urma summitului de vineri din Anchorage, Alaska, între președintele SUA Donald Trump și președintele Rusiei Vladimir Putin ca fiind delimitarea frontierelor teritoriale, garanțiile de securitate pe termen lung și alianțele militare pe care Ucraina le poate încheia.

Rubio a adăugat că deciziile teritoriale aparțin, în cele din urmă, Ucrainei.

„Este teritoriul lor. Este țara lor,” a spus el.

Trump și Putin au avut o întâlnire cu ușile închise de trei ore în Alaska, iar Putin a declarat că au ajuns la o „înțelegere”.