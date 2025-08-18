Președintele SUA Donald Trump a redistribuit pe platforma sa Truth Social un mesaj, în care se afirma că Ucraina trebuie să fie pregătită să cedeze o parte din teritoriile sale Rusiei.
„Ucraina trebuie să fie gata să cedeze o parte din teritoriul său Rusiei; în caz contrar, cu cât războiul va dura mai mult, cu atât va pierde și mai mult teren!”, se afirmă în postarea președintelui de duminică.
Anterior, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că atât Rusia, cât și Ucraina trebuie să „facă concesii” pentru a ajunge la un acord de pace.
„Nu poți avea un acord de pace între două părți aflate în conflict decât dacă ambele sunt de acord să renunțe la ceva. Altfel, dacă o parte obține tot ce își dorește, nu mai este un acord de pace. Se numește capitulare,” a spus el pentru Fox News.
El a identificat principalele probleme rămase în urma summitului de vineri din Anchorage, Alaska, între președintele SUA Donald Trump și președintele Rusiei Vladimir Putin ca fiind delimitarea frontierelor teritoriale, garanțiile de securitate pe termen lung și alianțele militare pe care Ucraina le poate încheia.
Rubio a adăugat că deciziile teritoriale aparțin, în cele din urmă, Ucrainei.
„Este teritoriul lor. Este țara lor,” a spus el.
Trump și Putin au avut o întâlnire cu ușile închise de trei ore în Alaska, iar Putin a declarat că au ajuns la o „înțelegere”.
După summit, Trump a declarat pentru Fox News că s-au convenit puncte semnificative, rămânând doar chestiuni minore.
Întâlnirea de la Casa Albă
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se va întâlni luni cu Trump la Casa Albă pentru a aborda propunerile.
Un grup de lideri europeni de rang înalt și șeful NATO vor călători luni la Washington pentru a participa la discuțiile despre Ucraina. Președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Italiei Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, președintele Finlandei Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO Mark Rutte sunt așteptați să participe la întâlnire.
Într-o postare separată pe Truth Social Trump a criticat relatările din presă care susțineau că a suferit o „înfrângere majoră” prin faptul că i-a permis lui Putin să organizeze un summit important în SUA.
El a spus că Putin „ar fi preferat să organizeze întâlnirea oriunde altundeva decât în SUA, iar Fake News (Știrile False) știu acest lucru. A fost un punct major de dispută!”