Türkiye a recuperat din Statele Unite o statuie antică care se crede că îl reprezintă pe împăratul roman Marcus Aurelius, în cadrul eforturilor de recuperare a antichităților scoase ilegal din țară, a anunțat guvernul.

„A fost o luptă lungă. Am avut dreptate, am fost hotărâți, am avut răbdare și am câștigat”, a declarat sâmbătă ministrul Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy.

„L-am adus pe «împăratul filosof» Marcus Aurelius înapoi pe pământul, unde îi e locul”, a adăugat el.

Statuia din bronz, furată din orașul antic Boubon, actualmente provincia Burdur situată în sud-vestul Türkiye, în anii 1960, a fost returnată după 65 de ani, au declarat oficialii turci.

Acest artefact unic, care fusese expus în SUA, a fost repatriat în Türkiye pe baza unor analize științifice, documente de arhivă și mărturii, a precizat ministrul.

„O realizare istorică”

„Prin puterea combinată a diplomației, dreptului și științei, procesul pe care l-am desfășurat împreună cu Parchetul din Manhattan și Unitatea de Investigații a Departamentului Securității Interne al SUA este mai mult decât o simplă repatriere - e o realizare istorică”, a spus Ersoy.

„Întoarcerea lui Marcus Aurelius în țara noastră e rezultatul concret al luptei noastre de ani de zile pentru dreptate.”

Statuia fără cap fusese expusă la Muzeul de Artă din Cleveland din aprilie până în iulie, înainte de a fi returnată Türkiye.

Ersoy a spus că Türkiye e hotărâtă să își protejeze tot patrimoniul cultural care a fost scos ilegal din țară.

„În curând îl vom prezenta pe împăratul filosof locuitorilor din Ankara într-o expoziție surpriză”, a anunțat el.