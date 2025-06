„Am urât Constantinopolul și munca mea inutilă”.

Acesta a fost modul în care un evreu sionist din Odesa și-a descris timpul petrecut la Istanbul în momentul scrierii memoriilor, la aproape un sfert de secol distanță. Inițial entuziasmat de Revoluția Tinerilor Turci din 1908, optimismul său s-a transformat rapid în frustrare deoarece eforturile sale la Istanbul nu au dat roade.

Vladimir Zeev Jabotinsky, fondatorul Revizionismului Sionist - o viziune sionistă ultra-naționalistă și mai expansionistă - și-a petrecut anii 1908-1910 în acest oraș cosmopolit. Inițial a sosit la Istanbul ca observator pentru jurnalul din Sankt Petersburg, Rassvet (Răsăritul). Curând, a devenit un colaborator activ al nou-înființatului cotidian pentru tineri turci, Le Jeune Turc.

Înainte de sosirea sa la Istanbul, Jabotinsky era deja cunoscut pentru activismul său aprins în Rusia în cercurile sioniste europene. După revoluție, ca membru al Organizației Sioniste Mondiale (OSM), Jabotinsky a încercat să convingă elita conducătoare otomană să permită stabilirea evreilor în Palestina, prezentând-o ca fiind aliniată patriotismului otoman.

Cu toate acestea, acest efort a eșuat, deoarece nici Jabotinsky, nici OSM nu au putut nega convingător implicațiile separatiste ale unei așezări evreiești în Palestina. Elita conducătoare otomană a văzut aceasta drept o amenințare la integritatea teritorială a Imperiului.

La mai bine de un secol distanță, această tentativă nereușită de a obține pământ în Palestina stă drept dovadă a aspirațiilor sioniste de lungă durată în teritoriile turcești. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a repetat recent acest sentiment, avertizând că iluzia sionistă a ”pământului Făgăduinței” ar putea într-o zi să extindă ambițiile Israelului către Türkiye.

Istanbul - poartă către Palestina

Înainte de Jabotinsky, Theodor Herzl a inițiat eforturile diplomatice de a-i convinge pe otomani pentru stabilirea evreilor în Palestina. Totuși, în ciuda mai multor vizite, eforturile sale nu au dat roade din cauza poziției ferme a sultanului otoman de atunci, Abdülhamid al II-lea. După revoluția din 1908, oficialii OSM au văzut aceasta drept o oportunitate de a reînnoi eforturile sioniste în Imperiu.

Jabotinsky, un candidat ideal pentru această încercare reînnoită, publicase deja o serie de articole într-un ziar rusesc, împărtășind observațiile sale despre Imperiul Otoman publicului rus. În aceste articole, el pledase pentru sprijinirea Comitetului Uniunii și Progresului (CUP) și cultivarea unor relații strânse între evreii sefarzi și turci.

Jabotinsky și-a dat seama că turcii otomani nu erau de acord cu ideea stabilirii evreilor în Palestina, parțial din cauza înțelegerii lor limitate a mișcării sioniste și a temerilor lor legate de potențialul separatism evreiesc. Cu toate acestea, el a văzut acest lucru drept o oportunitate. Credea că o populație evreiască în zona arabă ar putea aduce beneficii conducerii turce prin diluarea demografică arabă, slăbind astfel dominația arabă.

În momentul sosirii lui Jabotinsky la Istanbul, alți lideri sioniști, precum Dr. Victor Jacobson, deja stabileau bazele eforturilor diplomatice. Jacobson, șeful filialei din Istanbul a Companiei ”Anglo-Palestine” - înregistrată local sub numele de Anglo-Levantine Banking Company - lucra pentru a înființa primul birou sionist din oraș. Acest birou urmărea să obțină sprijin guvernamental și pe scară largă pentru sionism, în special în zone cu populații evreiești semnificative precum Salonic și Izmir.

Propagandă Sionistă

La întrunirea OSM din august 1909, a fost formată o comisie pentru supravegherea activităților de presă sioniste în Imperiul Otoman. La 4 august 1909, ziarul Le Jeune Turc a fost înființat, finanțat de oficiali sioniști precum David Wolffsohn, al doilea președinte al OSM, și Dr. Victor Jacobson.

Printre cei mai importanți colaboratori ai ziarului s-au numărat Jabotinsky, redactorul-șef Celal Nuri Ileri, precum și figuri notabile precum Ahmet Agaoglu și Moiz Cohen (cunoscut ulterior drept Munis Tekin Alp). De la înființare, Le Jeune Turc a servit nu doar ca organ de presă, ci și drept loc de întâlnire pentru intelectuali turci și evrei, unde Jabotinsky a ținut cu prominență discursuri promovând propaganda sionistă.

În primele sale etape, ziarul a avut succes. Unii intelectuali otomani vedeau sionismul drept o mișcare marginală și o forță reacționară în ordinea europeană mai largă. Din acest motiv, ei sprijineau sioniștii în conflictul lor cu Alianța Israelită Universală, pe care o considerau un agent al imperialismului francez. La acel moment, sionismul nu promova în mod explicit nicio identitate imperială europeană.

În cadrul comunității evreiești otomane, situația era mai complexă. Marele Rabin Naim Hahum s-a opus sioniștilor, deoarece îl sprijiniseră pe rivalul său, Rabinul Yaakov, în alegerile pentru Marele Rabinat din 1909. Cu toate acestea, mai mulți membri ai Parlamentului otoman, inclusiv Emmanuel Carasso, Nissim Mazliah și Nissim Russo, au fost mai simpatizanți.

Acești parlamentari au lucrat pentru a demonstra că sionismul nu avea ambiții separatiste, prezentându-l în schimb drept compatibil cu patriotismul otoman. Munis Tekin Alp a vorbit chiar la Congresul Sionist din Hamburg din decembrie 1909, subliniind alinierea dintre sionism și valorile otomane.

Cu toate acestea, Jabotinsky a devenit nemulțumit de progresul lent al obiectivelor sioniste în Imperiu, considerând că abordarea treptată a ascuns adevăratul obiectiv - stabilirea evreilor în Palestina.

Activismul întrerupe câștigurile treptate

Reflectând asupra frustrării sale față de Tinerii Turci, Jabotinsky a scris ulterior în memoriile sale: „Nu am avut succes cu Nazim Bey, Secretarul General al Partidului Tinerilor Turci... Am simțit că nicio presiune nu ar ajuta: pentru ei, asimilarea totală este o condiție sine qua non pentru acel nonsens care este statul lor; și pentru sionism nu există altă speranță decât distrugerea acelui nonsens."

Dezacordurile sale cu OSM, combinate cu neîncrederea față de Tinerii Turci și disprețul pentru „Orient", au dus la demisia și concedierea sa în 1910. Natura sa activistă l-a determinat să caute soluții mai radicale, inclusiv alăturarea forțelor britanice pentru a lupta împotriva otomanilor.

La sfârșitul anului 1914, în timp ce lucra drept corespondent de război în Egipt, Jabotinsky a început să organizeze voluntari pentru formarea Legiunii Evreiești, o inițiativă independentă separată de OSM. Împreună cu Joseph Trumpeldor, Pinhas Rutenberg și Meir Grossman, el a făcut lobby pentru o forță militară evreiască care să-i sprijine pe britanici în război.

Cu toate acestea, în loc de luptă directă în Palestina, britanicii le-au atribuit un rol în Corpul de Catâri Sion, o unitate de ariergardă în războiul Canakkale. Această experiență avea să alimenteze resentimentele ulterioare ale lui Jabotinsky față de britanici, contribuind în cele din urmă la formarea organizației teroriste Irgun.

În 1925, Jabotinsky a fondat Uniunea Mondială Revizionist-Sionistă la Paris, urmărind revizuirea politicilor sioniste, deși nu și a obiectivelor lor de bază. Odată cu aceasta, a înființat și mișcarea de tineret Betar (Brit Trumpeldor), cu sediul central la Riga.

În ciuda eșecurilor sale la Istanbul, Jabotinsky a trăit să vadă prăbușirea Imperiului Otoman și eventuala concretizare a propagandei sale sioniste. În 1933, cu 15 ani înainte de întemeierea Israelului, filiala din Istanbul a mișcării Betar, pe care o stabilise, a fost deschisă de o nouă generație de tineri evrei din Türkiye - descendenți ai celor care cândva se îndepărtaseră de sionism.