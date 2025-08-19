Întâlnirea unui arhiepiscop ortodox american cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, în cadrul căreia au avut loc schimburi de salutări călduroase și cadouri sub formă de icoane sfinte, a stârnit condamnarea episcopilor ortodocși ucraineni din SUA.

Aceștia au numit întâlnirea „o trădare a mărturiei creștine” în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Arhiepiscopul Alexei — episcopul din Alaska al Bisericii Ortodoxe din America, o ramură acum independentă a Bisericii Ortodoxe Ruse — s-a întâlnit vineri cu Putin la Cimitirul Național Fort Richardson din Anchorage, după summitul lui Putin cu președintele american Donald Trump.

Putin a depus, de asemenea, flori la mormintele aviatorilor sovietici uciși în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Rusia ne-a oferit ceea ce este cel mai prețios, și anume credința ortodoxă, și suntem veșnic recunoscători,” i-a spus Alexei lui Putin, făcând aluzie la misionarii ruși care au adus credința în Alaska pe vremea când era teritoriu țarist. El a adăugat că vizitează Rusia în mod regulat și că, atunci când preoții și seminariștii săi merg acolo, aceștia îi spun: „Am fost acasă.”

Putin i-a răspuns: „Vă rog să vă simțiți ca acasă ori de câte ori veniți.”

Criticii au susținut însă că întâlnirea a oferit legitimitate lui Putin, pe lângă faptul că acesta a fost găzduit de Trump pe teritoriul SUA, în ciuda unui mandat de arestare emis în 2023 de Curtea Penală Internațională, care îl acuză de crime de război în timpul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei.

„Nu ascundeți niciodată răul”

Critici severe au venit din partea liderilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene din SUA, care au condamnat întâlnirea dintre arhiepiscop și Putin.

„Astfel de gesturi nu sunt doar regretabile — ele reprezintă o trădare a Evangheliei lui Hristos și sunt scandaloase pentru credincioși,” se arată în declarația semnată de cei doi lideri de top ai bisericii din New Jersey, mitropolitul Antony și arhiepiscopul Daniel.

Guvernul rus „este responsabil pentru invazia unei țări independente și pașnice, Ucraina, și pentru moartea a sute de mii de oameni, pentru dispariția a nenumărați nevinovați, pentru destrămarea familiilor și pentru distrugerea deliberată a Ucrainei,” se mai precizează în declarație.