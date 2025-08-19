Întâlnirea unui arhiepiscop ortodox american cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, în cadrul căreia au avut loc schimburi de salutări călduroase și cadouri sub formă de icoane sfinte, a stârnit condamnarea episcopilor ortodocși ucraineni din SUA.
Aceștia au numit întâlnirea „o trădare a mărturiei creștine” în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.
Arhiepiscopul Alexei — episcopul din Alaska al Bisericii Ortodoxe din America, o ramură acum independentă a Bisericii Ortodoxe Ruse — s-a întâlnit vineri cu Putin la Cimitirul Național Fort Richardson din Anchorage, după summitul lui Putin cu președintele american Donald Trump.
Putin a depus, de asemenea, flori la mormintele aviatorilor sovietici uciși în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
„Rusia ne-a oferit ceea ce este cel mai prețios, și anume credința ortodoxă, și suntem veșnic recunoscători,” i-a spus Alexei lui Putin, făcând aluzie la misionarii ruși care au adus credința în Alaska pe vremea când era teritoriu țarist. El a adăugat că vizitează Rusia în mod regulat și că, atunci când preoții și seminariștii săi merg acolo, aceștia îi spun: „Am fost acasă.”
Putin i-a răspuns: „Vă rog să vă simțiți ca acasă ori de câte ori veniți.”
Criticii au susținut însă că întâlnirea a oferit legitimitate lui Putin, pe lângă faptul că acesta a fost găzduit de Trump pe teritoriul SUA, în ciuda unui mandat de arestare emis în 2023 de Curtea Penală Internațională, care îl acuză de crime de război în timpul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei.
„Nu ascundeți niciodată răul”
Critici severe au venit din partea liderilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene din SUA, care au condamnat întâlnirea dintre arhiepiscop și Putin.
„Astfel de gesturi nu sunt doar regretabile — ele reprezintă o trădare a Evangheliei lui Hristos și sunt scandaloase pentru credincioși,” se arată în declarația semnată de cei doi lideri de top ai bisericii din New Jersey, mitropolitul Antony și arhiepiscopul Daniel.
Guvernul rus „este responsabil pentru invazia unei țări independente și pașnice, Ucraina, și pentru moartea a sute de mii de oameni, pentru dispariția a nenumărați nevinovați, pentru destrămarea familiilor și pentru distrugerea deliberată a Ucrainei,” se mai precizează în declarație.
„A oferi cuvinte calde de bun venit și admirație acestui ‘lider’ nu este nimic mai puțin decât o aprobare a acțiunilor sale,” se adaugă.
Declarația subliniază că, deși biserica predică iubirea și iertarea, aceasta „nu poate niciodată să scuze sau să ascundă răul.”
Conflict între bisericile ortodoxe americane
Întâlnirea dintre arhiepiscop și Putin este notabilă prin faptul că bisericile americane sunt implicate în controverse legate de ortodoxia din Ucraina, care au apărut chiar înainte de atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022 și s-au agravat de atunci.
Creștinismul ortodox este religia majoritară în Rusia și Ucraina.
Există mai multe jurisdicții ortodoxe răsăritene în Statele Unite, rădăcinile acestora fiind în diverse comunități de imigranți de diferite naționalități. Acestea includ Rusia, cu Biserica Ortodoxă din America (OCA), și Ucraina, cu Biserica Ortodoxă Ucraineană din SUA. În general, ele împărtășesc comuniunea și colaborează în anumite domenii, dar au ierarhii separate.
Arhiepiscopul din Alaska și-a explicat poziția într-un mesaj ulterior trimis prin e-mail preoților din Alaska, apărând vizita.
„Când mi-am exprimat recunoștința în acel moment public, nu a fost o laudă pentru politica actuală, ci o amintire a misionarilor din generațiile anterioare … care ne-au adus credința ortodoxă cu mari sacrificii,” a spus Alexei.
Patriarhul Moscovei, Kirill, a susținut puternic războiul, afirmând că soldații ruși care mor în Ucraina au toate păcatele iertate și prezidând un consiliu care a declarat invazia rusă drept un „război sfânt.”
Putin însuși afișează în mod regulat pietate ortodoxă, reflectată în semnul crucii făcut la mormintele sovietice și în sărutarea icoanelor oferite lui Alexei.
Recent, Putin a afirmat, fără a oferi detalii, că una dintre condițiile pentru pace ar trebui să fie „asigurarea unui mediu adecvat pentru Biserica Ortodoxă și credința creștină în Ucraina.”