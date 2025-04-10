На фоне продолжающейся войны и срыва переговоров об обмене пленными, в Израиле усиливается давление на правительство со стороны армии. Более 150 отставных офицеров Военно-морских сил Израиля подписали открытое письмо с призывом немедленно прекратить атаки на Газу ради заключения соглашения об обмене пленными.

В письме подчеркивается, что удары по сектору лишь откладывают освобождение пленных, угрожают жизни израильских военнослужащих и наносят ущерб мирному населению.

Авторы обращения отмечают, что у ХАМАС до сих пор находятся 59 израильтян, и обвиняют правительство Нетаньяху в отказе от ответственности ради политических и личных интересов.

Аналогичные заявления сделали и некоторые действующие военнослужащие бронетанковых частей. Ранее письмо с аналогичным требованием подписали 960 офицеров и пилотов из ВВС, часть из которых находится в отставке.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Эяль Замир одобрил решение командующего ВВС Томера Бара уволить из армии солдат, подписавших соответствующее письмо.

Перемирие, вступившее в силу 19 января, было нарушено утром 18 марта. Израильская армия возобновила массированные атаки.

С момента нового этапа боевых действий погибли 1482 палестинца, большинство из них — женщины, пожилые и дети. Пострадали 3688 человек.

Общее число погибших в Газе с начала израильских ударов составляет 50 846 человек. Ранены 115 729.