ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
В израильской армии растет недовольство Нетаньяху
Часть действующих военных и более 150 отставных офицеров ВМС Израиля потребовали прекратить удары по Газе ради освобождения пленных
В израильской армии растет недовольство Нетаньяху
Израильские военные / Reuters
10 апреля 2025 г.

На фоне продолжающейся войны и срыва переговоров об обмене пленными, в Израиле усиливается давление на правительство со стороны армии. Более 150 отставных офицеров Военно-морских сил Израиля подписали открытое письмо с призывом немедленно прекратить атаки на Газу ради заключения соглашения об обмене пленными.

В письме подчеркивается, что удары по сектору лишь откладывают освобождение пленных, угрожают жизни израильских военнослужащих и наносят ущерб мирному населению.

Авторы обращения отмечают, что у ХАМАС до сих пор находятся 59 израильтян, и обвиняют правительство Нетаньяху в отказе от ответственности ради политических и личных интересов.

Аналогичные заявления сделали и некоторые действующие военнослужащие бронетанковых частей. Ранее письмо с аналогичным требованием подписали 960 офицеров и пилотов из ВВС, часть из которых находится в отставке.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Эяль Замир одобрил решение командующего ВВС Томера Бара уволить из армии солдат, подписавших соответствующее письмо.

Перемирие, вступившее в силу 19 января, было нарушено утром 18 марта. Израильская армия возобновила массированные атаки.

С момента нового этапа боевых действий погибли 1482 палестинца, большинство из них — женщины, пожилые и дети. Пострадали 3688 человек.

Общее число погибших в Газе с начала израильских ударов составляет 50 846 человек. Ранены 115 729.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us