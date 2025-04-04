Университет Тафтса официально поддержал студентку-докторантку Рюмейсу Озтюрк, задержанную миграционной службой США по обвинению в «поддержке ХАМАС», заявив в суде о требовании ее немедленного освобождения. Президент университета Сунил Кумар сообщил, что Озтюрк находится в хорошей академической и административной репутации, а ее участие в жизни университета не давало оснований для ареста. Это первое подобное публичное заявление американского вуза в защиту иностранной студентки, задержанной на фоне антипалестинских репрессий.

Сама Озтюрк была задержана 25 марта в Массачусетсе и сейчас находится в Центре временного содержания в Луизиане. Формальных обвинений ей не предъявлено, а Департамент внутренней безопасности США не представил доказательств по делу. Защитники Озтюрк полагают, что ее задержание связано с публикацией статьи в студенческой газете The Tufts Daily, в которой она вместе с другими студентами критиковала позицию университета по Палестине.

Адвокаты утверждают, что действия властей нарушают ее конституционные права на свободу слова и надлежащую правовую процедуру. Они также настаивают на переносе разбирательства в Массачусетс, где была задержана студентка, несмотря на возражения Минюста, утверждающего, что дело должно рассматриваться по месту текущего содержания Озтюрк. Судья Дениз Каспер отложила заседание для вынесения решения.

Случай Озтюрк вызвал широкий резонанс: университет указал, что международные студенты теперь боятся выезжать за пределы США и даже выходить из дома. В Лиге Плюща и других вузах растет обеспокоенность политизацией иммиграционной системы в отношении студентов, высказывающих позицию по Палестине. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал депортировать иностранных студентов, замеченных в пропалестинских выступлениях.