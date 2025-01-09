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Пожары сорвали последний визит Байдена
Джо Байден отменил запланированный визит в Италию из-за масштабных пожаров в Калифорнии и объявил о крупном стихийном бедствии в штате
Пожары сорвали последний визит Байдена
Джо Байден / Reuters
9 января 2025 г.

Президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Рим и Ватикан из-за крупных пожаров, охвативших Южную Калифорнию. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Изначально Байден должен был вылететь в Италию 9 января после участия в церемонии прощания с бывшим президентом Джимми Картером. В ходе трехдневного визита планировались встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой Римским.

Однако ситуация с пожарами в районе Лос-Анджелеса изменила эти планы. 8 января Байден прибыл в Калифорнию, где встретился с губернатором штата Гэвином Ньюсомом. После возвращения в Вашингтон он объявил о крупном стихийном бедствии, что позволит выделить федеральное финансирование для пострадавших.

«Мы готовы сделать все, что потребуется, чтобы сдержать пожары в Южной Калифорнии и помочь в восстановлении. Но мы знаем, что это будет чертовски долгий путь. Федеральное правительство здесь. И будем оставаться до тех пор, пока мы вам нужны», — заявил Байден.

Объявление о стихийном бедствии откроет доступ к федеральным средствам для временного жилья, ремонта поврежденных домов и предоставления недорогих кредитов на покрытие незастрахованных потерь.

Пожары, начавшиеся в районе Лос-Анджелеса, стали одной из самых масштабных природных катастроф в регионе за последние годы. Белый дом подчеркнул, что президент остается полностью сосредоточен на помощи пострадавшим и сдерживании огня.

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