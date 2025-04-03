ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Переговорщик Путина уже в Вашингтоне
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров с администрацией США о мирном урегулировании и возможных экономических сделках
Переговорщик Путина уже в Вашингтоне
Кирилл Дмитриев / Reuters
3 апреля 2025 г.

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится с визитом в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что встреча «продолжается».

Ранее телеканал CBS News сообщил, что встреча запланирована в Белом доме. CNN добавил, что для визита Дмитриева американские власти временно сняли с него санкции и выдали визу.

Утром 3 апреля Дмитриев опубликовал в соцсети X пост с комментарием о важности диалога между Россией и США.

«Какой бы ни была ваша политика, диалог между США и Россией имеет значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — написал он.

Публикацию он сопроводил изображением самолета, направляющегося через Атлантику в сторону Вашингтона.

Визит Дмитриева совпал с резкими заявлениями Дональда Трампа, который выразил недовольство в адрес президента РФ Владимира Путина. По данным The Washington Post, Трамп раздражен затягиванием переговоров по Украине и ждет более активных шагов от Москвы.

Газета предполагает, что поездка Дмитриева призвана «успокоить администрацию» и показать готовность к диалогу — как по вопросу мира, так и по линии крупных финансовых сделок.

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