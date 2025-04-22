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Израиль продолжает беспредел на Западном берегу
21 апреля 2025 года израильские военные провели серию операций в различных районах Западного берега, в результате которых пострадали четверо палестинцев, включая двух несовершеннолетних
Израиль продолжает беспредел на Западном берегу
Израиль продолжает беспредел на Западном берегу / AA
22 апреля 2025 г.

Вечером 21 апреля израильская армия провела серию рейдов в различных районах оккупированного Западного берега. По данным палестинских источников, в результате налетов боевыми патронами были ранены четыре палестинца, включая двух несовершеннолетних, и еще один молодой человек и один ребенок подверглись избиению.

В городе Идна, расположенном к западу от Хеврона, 16-летний подросток получил огнестрельное ранение в живот и был доставлен в больницу. Другой 16-летний юноша был ранен в ногу во время столкновений, произошедших на фоне сноса шестиэтажного жилого здания в Бейт-Уммаре, к северу от Хеврона.

В Идне также сообщается о молодом человеке, получившем ушибы после избиения израильскими солдатами. Кроме того, несколько жителей пострадали от удушья вследствие применения слезоточивого газа.​

В районе Вифлеема израильские силы провели рейды в городах Нахалин и Аль-Хадер, однако сообщений о пострадавших не поступало.​

На севере Западного берега, в Бейт-Фурике, 15-летний подросток был избит израильскими военными и госпитализирован. Также армия провела операции в Кабалане и Бейт-Фурике, применяя светошумовые гранаты и слезоточивый газ.​

В Тулькарме израильские бронетранспортеры вошли в город, где уже 85 дней продолжается военная операция, приведшая к разрушению сотен домов и перемещению тысяч жителей. Солдаты передвигались по различным районам, применяя светошумовые гранаты и ограничивая передвижение гражданского населения .​

С начала конфликта в Газе в октябре 2023 года на Западном берегу были убиты более 955 палестинцев и ранены свыше 7 000.

В июле 2024 года Международный суд ООН признал израильскую оккупацию палестинских территорий незаконной и потребовал эвакуации всех поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

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