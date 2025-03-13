ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия отвергает паузу
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложенное 30-дневное перемирие в Украине лишь даст Киеву передышку, в то время как Москва настаивает на полноценном урегулировании конфликта
Россия отвергает паузу
Юрий Ушаков / Reuters
13 марта 2025 г.

Россия расценивает предложенное временное перемирие на Украине как попытку дать украинским военным передышку. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Высокопоставленный кремлевский чиновник подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта с учетом российских интересов, а не во временных решениях.

Россия пока ожидает от США подробностей относительно предложений, которые были согласованы между украинской и американской делегациями во время переговоров в Саудовской Аравии, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне выразил оптимизм, заявив, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть установлено уже через несколько дней, если Москва согласится на введение такого режима, сообщает The New York Times.

Обсуждение перемирия происходит на фоне военных успехов России. Министерство обороны РФ сообщило об взятии под контроль города Суджа в Курской области, который находился под контролем украинских войск с августа 2024 года, когда ВСУ прорвали границу в Суджанском районе.

11 марта в саудовском городе Джидда состоялась встреча американской и украинской делегаций. По итогам переговоров было объявлено, что Киев принял предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления при согласии Москвы. В обмен на это США обещают отменить паузу в предоставлении разведданных и возобновить военную помощь Украине.

На следующий день агентство Reuters со ссылкой на российские источники сообщило, что президент Владимир Путин, вероятно, не поддержит предложение о прекращении огня. Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ждет конкретных деталей от американской стороны и воздержался от оценки выгодности предложения, призвав дождаться более подробной информации.

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