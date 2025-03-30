Министерство иностранных дел Турции категорически отвергло заявление министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, назвав его «нахальным». По мнению турецкого МИД, подобные «низкопробные и необоснованные утверждения» являются частью попытки правительства Нетаньяху и его союзников скрыть совершенные ими преступления.

«Эта позиция усиливает наши опасения, что Израиль ускорит геноцид в Газе и активизирует деятельность, направленную на дестабилизацию других стран региона», – говорится в заявлении.

Турецкая сторона подчеркнула, что пропагандистская деятельность израильских властей никогда не поколеблет решимость Турции «выражать правду в самой открытой форме».

«Мы продолжим стоять на стороне невинных гражданских лиц, на которых нацелен Израиль, и защищать их права», – заявили в МИД Турции.