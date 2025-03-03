Россия и США продолжают переговоры о восстановлении двусторонних отношений и готовят новый раунд обсуждений, который, как ожидается, пройдет в одной из стран Персидского залива, сообщает CNN.

Первый этап консультаций состоялся 18 февраля в Саудовской Аравии. Теперь Москва надеется на ускорение переговорного процесса и обсуждает возможность организации личной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

По данным CNN, в Кремле рассчитывают, что на фоне обострившихся отношений между Трампом и Зеленским Вашингтон уделит меньше внимания переговорам по Украине и сосредоточится на потенциально выгодных экономических сделках с Россией.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели первый телефонный разговор с начала войны в Украине. По словам Трампа, они договорились «работать вместе» и даже обсудили возможность визитов друг к другу.

28 февраля в Белом доме прошли переговоры Трампа и Зеленского, которые закончились публичной ссорой. Президент Украины досрочно покинул встречу, а запланированное соглашение о добыче полезных ископаемых так и не было подписано.

После инцидента Зеленский заявил, что Киев не хочет терять поддержку США, но не стал извиняться перед Трампом. На следующий день он улетел в Лондон, где принял участие в мирном саммите и встретился с королем Карлом III.