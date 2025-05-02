ВОЙНА В ГАЗЕ
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«Газа — самое смертоносное место для журналистов»
Убийства палестинских журналистов в секторе Газа часто носят преднамеренный характер и могут быть квалифицированы как военные преступления, заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека
«Газа — самое смертоносное место для журналистов»
С 7 октября были убиты более 210 палестинских репортеров / Reuters
2 мая 2025 г.

Израильские военные преднамеренно убивают журналистов в секторе Газа. Об этом заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Аджит Сунгай в интервью агентству «Анадолу». Разговор был приурочен ко Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая.

По его словам, палестинский эксклав стал одним из самых опасных мест в мире для представителей СМИ.

«Журналисты в Газе и на оккупированных территориях проделывают экстраординарную работу. По данным Палестинского союза журналистов, с 7 октября были убиты более 210 палестинских репортеров. Мы считаем, что во многих случаях эти убийства были преднамеренными. Есть признаки, указывающие на это. Люди были застрелены при исполнении профессиональных обязанностей», — отметил он.

Сунгай напомнил, что по международному праву журналисты, как и любые гражданские лица, подлежат защите, если не участвуют в боевых действиях. По его словам, во многих из рассмотренных случаев эта норма была нарушена.

«Инциденты в Газе, при которых журналисты могли быть убиты преднамеренно, могут рассматриваться как военные преступления. Все из более 210 случаев должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности», — заявил представитель ООН.

Он подчеркнул, что никогда ранее не фиксировалось столь масштабного числа убитых журналистов за короткий период.

«Газа — одно из самых смертоносных мест в мире для СМИ. Журналисты гибнут как в ходе обстрелов, так и в своих домах. Часто вместе с ними погибают члены их семей. Это беспрецедентная ситуация. При этом до сих пор неизвестно, сколько журналистов получили ранения», — сказал он.

В завершение Сунгай выразил солидарность с семьями погибших и раненых журналистов по всему миру.

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