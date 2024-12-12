ТУРЦИЯ
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Как в Анкаре мирили Сомали и Эфиопию
Встреча под руководством президента Турции завершилась подписанием Анкарской декларации, направленной на укрепление мира между Сомали и Эфиопией
Как в Анкаре мирили Сомали и Эфиопию
Турция примиряет Сомали и Эфиопию / AA
12 декабря 2024 г.

11 декабря 2024 года в Анкаре состоялась встреча президента Сомали Хасана Шейха Махмуда и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Делегации, включавшие министров иностранных дел, провели интенсивные переговоры.

В рамках встречи состоялись двусторонние переговоры президента Турции с обеими сторонами, а затем — трехсторонние обсуждения. Переговоры продолжались в различных форматах и длились около семи часов. Итогом стала совместная пресс-конференция, где лидеры объявили о подписании «Анкарской декларации между Федеративной Демократической Республикой Эфиопия и Федеративной Республикой Сомали при содействии Турецкой Республики».

Суть соглашения:

Анкарская декларация закрепляет готовность обеих стран оставить разногласия в прошлом и уверенно смотреть в будущее. Документ подтверждает:

Признание территориальной целостности, единства и суверенитета Сомали в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права;

Обеспечение выхода Эфиопии к морю с учетом суверенитета Сомали, в рамках международного права.

Одним из ключевых пунктов является договоренность о начале технических переговоров между странами при посредничестве Турции не позднее февраля 2025 года с завершением процесса в течение четырех месяцев. Стороны обязались решать все спорные вопросы исключительно мирным путем, при необходимости с участием Турции.

Значение соглашения:

Подписание Анкарской декларации стало важным шагом в сложный период мировой нестабильности. Это демонстрирует, что разногласия можно преодолевать через диалог.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан играл ключевую роль в переговорах в рамках Анкарского процесса, начатого в июле 2024 года. Он провел несколько раундов встреч в Анкаре и Нью-Йорке, результатом которых стало устранение «красных линий» между Сомали и Эфиопией.

Анкарский процесс показал, что страны имеют схожие взгляды на многие вопросы и способны достигать компромиссов.

Роль Турции:

Этот успех стал возможен благодаря доверию лидеров Сомали и Эфиопии к Турции и лично президенту Эрдогану. На встрече в Анкаре участники подчеркнули необходимость отказа от конфликтов в пользу сотрудничества и экономического развития.

Стороны также выразили благодарность Турции за ее инициативу и неизменную приверженность процессу. Анкарская декларация стала примером того, как посредничество Турции помогает устанавливать мир и процветание.

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