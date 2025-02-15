ТУРЦИЯ
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От Газы до Украины: Турция требует дипломатических решений
Глава MIT Ибрагим Калын на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности затронул ключевые вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Газе, конфликт в Украине и кризис в Сирии
От Газы до Украины: Турция требует дипломатических решений
Глава MIT Ибрагим Калын / AA Archive
15 февраля 2025 г.

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын принял участие в 61-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC 2025), проходившей под темой «Многополярность». В рамках конференции он провел двусторонние встречи и принял участие в сессиях, посвященных разведке и международной безопасности.

Калын акцентировал внимание на нестабильности режима прекращения огня в Газе. По его словам, мирное урегулирование возможно только при немедленном прекращении атак Израиля, обеспечении бесперебойного потока гуманитарной помощи и закреплении перемирия на постоянной основе. Он подчеркнул, что гуманитарная катастрофа в Палестине длится уже более года, и мировое сообщество должно предпринять срочные шаги для стабилизации ситуации.

Обострение конфликта в Сирии в конце 2024 года также стало одной из ключевых тем выступления Калына. Он отметил, что Сирия нуждается в политическом переходе, а введенные против страны санкции мешают восстановлению и нормализации жизни.

Калын подчеркнул, что необходимо предотвратить присутствие в регионе террористических группировок, таких как ДЕАШ и РКК, так как их деятельность угрожает не только Ближнему Востоку, но и глобальной безопасности.

Калын также коснулся войны между Россией и Украиной, подчеркнув, что Турция активно поддерживает мирное урегулирование через переговоры. Он отметил, что продолжение конфликта наносит серьезный ущерб мировой экономике и стабильности, в особенности затрагивая Черное море, через которое проходят ключевые торговые маршруты.

В контексте общей безопасности Калын подчеркнул, что Турция продолжает активную дипломатию, способствуя стабилизации в ключевых регионах. Он отметил, что в условиях перехода от «двухполярного» к «многополярному» миру особое значение приобретает борьба с терроризмом, нелегальной миграцией и обеспечение кибербезопасности.

Калын заявил, что Турция намерена активно работать над сохранением мира и безопасности в Газе, Сирии, Украине и Черном море. Он подчеркнул, что без дипломатии глобальный миропорядок останется нестабильным и призвал международное сообщество к конкретным шагам по предотвращению новых кризисов.

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