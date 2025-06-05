Подготовка к войне

«Мы переходим к режиму готовности к боевым действиям как основной цели наших вооруженных сил. Я верю, что лучший способ сдержать конфликт — это подготовиться к нему. Мы создадим боевые силы, которые будут более интегрированными, более готовыми и более смертоносными, чем когда-либо», — заявил британский премьер Кир Стармер.

По его словам, Лондон столкнулся с «более серьезной, более непосредственной и более непредсказуемой угрозой, чем когда-либо со времен холодной войны». Речь в первую очередь о России.

Глава британского правительства считает, что для того, чтобы противостоять Москве, необходимо нарастить расходы на оборону с 2,3%, существующих сейчас, до 2,5% ВВП к 2027 году, к 2034 году и вовсе увеличить до 3%.

Стармер добавил, что британская армия должна быть в любой момент готова вступить в войну. Свои действия Лондон планирует координировать с партнерами по Североатлантическому альянсу, внедряя инновации в вооруженные силы «со скоростью военного времени».

Премьер подчеркнул, что речь идет об «историческом» обновлении ядерного арсенала страны.

В частности, британские власти планируют построить шесть дополнительных заводов по производству боеприпасов, 12 новых ударных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS с США и Австралией.

Помимо этого, анонсированы меры по защите критически важной инфраструктуры, повышение жалования военнослужащим, а также инвестиции в кибертехнологии, искусственный интеллект и беспилотники, на производство которых планируется потратить порядка $20 млрд.

Кстати, Британия планирует увеличить инвестиции в создание дронов с целью поставить Киеву в 2025 году 100 тыс. дронов, что в десять раз больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в Минобороны.

В этом году Лондон вложит £350 млн для увеличения поставок беспилотников, эти средства станут частью пакета военной помощи Украине, который составит £4,5 млрд.

Помимо этого, Минобороны планирует дополнительно инвестировать £247 млн для обучения ВСУ.

Один вид носителей ядерного оружия

Согласно данным экспертов, в настоящее время Британия обладает 225 ядерными боеголовками. Впрочем, настоящее число может быть гораздо больше, учитывая, что власти страны оставили за собой право наращивать свой ядерный потенциал, однако перестали публиковать данные о нем.

У страны с конца 90-х после того, как она сняла с вооружения авиабомбы, есть лишь один вид носителей ядерного оружия — стратегические подводные лодки класса Vanguard, несущие американские ракеты Trident II D5.

США и Россия обладают так называемой ядерной триадой — баллистическими ракетами подлодок, межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования и тяжелыми бомбардировщиками.

Со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве местные СМИ сообщают о планах Лондона обзавестись вторым видом носителей ядерного оружия. В частности, речь идет об американских истребителях F-35A Lightning, которые могут быть оснащены авиабомбами B61-12.

В настоящее время американцы поставляют британцам F-35B, 37 из 48 заказанных машин уже пришли, однако не исключено, что Лондон может заказать еще 32.

Британцам будет проще не закупать новые самолёты, а часть уже заказанных F-35B перевести в модификацию F-35A. Это не потребует масштабного переобучения пилотов, да и самолет с обычным взлётом и посадкой, в отличие от укороченного у F-35B немного дешевле и эффективнее в бою.

Утереть нос французам

Вероятно, Лондон хочет встроиться в программу совместных ядерных миссий Североатлантического альянса NATO Nuclear Sharing, для него это самый легкий способ получить доступ к авиационным носителям ядерного оружия. А вот разрабатывать свои бомбы — даже если взять за основу американские B61 — куда менее реалистичный вариант.

Это даст британцам возможность активнее применять ядерный фактор в политике и укрепит их позиции в НАТО. Ведь в последние годы Франция активно продвигает свои ядерные возможности, и Лондону, видимо, хочется не отставать.

Москва, очевидно, крайне негативно воспримет расширение программы NATO Nuclear Sharing и усиление ядерных возможностей Британии. Еще более маловероятными станут новые соглашения по ограничению тактического ядерного оружия или по отказу от заграничного развертывания ядерного оружия.

Нельзя исключать, что это еще может быть способом «узаконить» возвращение американских ядерных бомб на британскую базу Лейкенхит, где дислоцированы американские авиаэскадрильи.

Признаки такой подготовки наблюдаются уже несколько лет. Например, в 2023-м американские аналитики и британские СМИ писали, что США могут снова разместить свои ядерные авиабомбы в Великобритании — впервые за 15 лет. Россия тогда расценила это как шаг к эскалации.

Старший научный сотрудник Тихоокеанского форума в Берлине Уильям Альберк считает, что Великобритания наращивает инвестиции в ядерные силы, а Европа в целом стала уделять больше внимания этому вопросу из-за опасений, что США со временем ослабят поддержку союзников в вопросах ядерного сдерживания. По его словам, такие меры необходимы, чтобы компенсировать риски ухода Вашингтона.