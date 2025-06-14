ТУРЦИЯ
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Анкара и Вашингтон обсудили региональную напряженность
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что поддерживает продолжение ядерных переговоров как единственный путь к разрешению конфликта
Анкара и Вашингтон обсудили региональную напряженность
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп / AA
14 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили эскалацию между Израилем и Ираном, а также ее возможные последствия для региональной и глобальной безопасности.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации. Он заявил, что ядерные переговоры являются единственным допустимым путем разрешения конфликта и подчеркнул, что Турция поддерживает позицию США о необходимости продолжения дипломатического процесса.

Эрдоган также отметил, что Турция готова внести вклад в предотвращение дальнейшей эскалации и будет прилагать усилия для сдерживания напряженности, чтобы не допустить ее выхода из-под контроля.

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