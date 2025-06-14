Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили эскалацию между Израилем и Ираном, а также ее возможные последствия для региональной и глобальной безопасности.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации. Он заявил, что ядерные переговоры являются единственным допустимым путем разрешения конфликта и подчеркнул, что Турция поддерживает позицию США о необходимости продолжения дипломатического процесса.

Эрдоган также отметил, что Турция готова внести вклад в предотвращение дальнейшей эскалации и будет прилагать усилия для сдерживания напряженности, чтобы не допустить ее выхода из-под контроля.