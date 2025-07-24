Ранее представители ортодоксальных общин имели отсрочку от призыва, но новый закон может сделать военную службу обязательной для всех. На прошлой неделе ультраортодоксальные партии пригрозили выходом из правящей коалиции, что стало вызовом для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным статистики, около 1,3 миллиона ультраортодоксальных евреев составляют около 13% населения Израиля. Многие из них выступают против призыва, считая изучение Торы в ешивах своей основной обязанностью.