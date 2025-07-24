ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Аль-Кудсе ульраортодоксальные иудеи перекрыли главную автомагистраль
Сотни ультраортодоксальных евреев перекрыли одну из главных автомагистралей в Аль-Кудсе (Иерусалиме), протестуя против возможной отмены освобождения от службы в армии.
В Аль-Кудсе ульраортодоксальные иудеи перекрыли главную автомагистраль / TRT Russian
14 часов назад

Ранее представители ортодоксальных общин имели отсрочку от призыва, но новый закон может сделать военную службу обязательной для всех. На прошлой неделе ультраортодоксальные партии пригрозили выходом из правящей коалиции, что стало вызовом для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным статистики, около 1,3 миллиона ультраортодоксальных евреев составляют около 13% населения Израиля. Многие из них выступают против призыва, считая изучение Торы в ешивах своей основной обязанностью.

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