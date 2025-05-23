Талибан находится на продвинутой стадии переговоров с Россией о том, чтобы банки обеих стран, находящихся под санкциями, осуществляли торговые операции на сотни миллионов долларов в национальных валютах. Аналогичные предложения афганское правительство выдвинуло Китаю, передает Reuters.

Министр торговли Афганистана Хаджи Нуриддин Азизи в интервью Reuters в четверг подчеркнул стремление страны уйти от доллара на фоне международных санкций и резкого сокращения американской валюты в стране.

«Мы уверены, что это очень хороший вариант... мы можем использовать эту возможность для пользы и интересов нашего народа и нашей страны», — заявил Азизи.

В настоящее время годовой двусторонний торговый оборот между Россией и Афганистаном составляет около 300 млн долларов, который, по ожиданиям, может существенно вырасти по мере увеличения инвестиций с обеих сторон. С Китаем Афганистан торгует примерно на 1 млрд долларов в год.

«Мы хотим предпринять шаги в этой области и с Китаем», — добавил министр, отметив, что создана рабочая группа из представителей министерства торговли Афганистана и китайского посольства.

Предложение с Россией разрабатывается техническими командами двух стран. «В настоящее время мы ведем специализированные дискуссии по этому вопросу, учитывая региональные и глобальные экономические перспективы, санкции и вызовы, с которыми сталкивается Афганистан, а также те, с которыми имеет дело Россия», — пояснил Азизи.

Переговоры происходят на фоне того, как Москва сосредоточилась на использовании национальных валют для снижения зависимости от доллара, а Афганистан сталкивается с резким падением поступления американской валюты в страну из-за сокращения помощи.

Финансовый сектор Афганистана в значительной степени отрезан от глобальной банковской системы из-за санкций, введенных против некоторых лидеров правящего движения Талибан, которое пришло к власти в 2021 году после вывода иностранных войск.

Афганистан с 2022 года импортирует газ, нефть и пшеницу из России — это стало первой крупной экономической сделкой после возвращения Талибана к власти в условиях международной изоляции.

Сокращение международной помощи Афганистану на миллиарды долларов, ускорившееся в этом году усилиями США, означает, что в страну поступает гораздо меньше долларов, которые доставляются наличными для гуманитарных операций.

Азизи заявил, что стабильность валюты и усилия его администрации по привлечению международных инвестиций, включая афганскую диаспору, предотвратят нехватку долларов США в стране.

Ранее стало известно, что Вашингтон может изменить отношение к Талибану после недавних успехов в освобождении американских заложников. Об этом ранее сообщил госсекретарь Марко Рубио, выступая в палате представителей. По его словам, «статус террористической организации сейчас снова пересматривается» в связи с прогрессом в переговорах.