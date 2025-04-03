ТУРЦИЯ
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Турция приветствует соглашение о стыке границ в Центральной Азии
МИД Турции выразил поддержку подписанному между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном соглашению о точке стыка границ
Турция приветствует соглашение о стыке границ в Центральной Азии
/ Public domain
3 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выразило поддержку соглашению между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном об определении места пересечения границ трех стран. Документ был подписан 31 марта 2025 года.

«Мы считаем, что это соглашение будет способствовать миру, стабильности и сотрудничеству в Центральной Азии», — говорится в заявлении МИД от 3 апреля.

Переговоры о пограничном урегулировании между тремя странами проводились более 20 лет. Ранее — в середине марта — президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали взаимное соглашение о госгранице, урегулировав многолетний конфликт, время от времени доходивший до кровопролитных стычек.

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