Министерство иностранных дел Турции выразило поддержку соглашению между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном об определении места пересечения границ трех стран. Документ был подписан 31 марта 2025 года.

«Мы считаем, что это соглашение будет способствовать миру, стабильности и сотрудничеству в Центральной Азии», — говорится в заявлении МИД от 3 апреля.

Переговоры о пограничном урегулировании между тремя странами проводились более 20 лет. Ранее — в середине марта — президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали взаимное соглашение о госгранице, урегулировав многолетний конфликт, время от времени доходивший до кровопролитных стычек.