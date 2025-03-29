ПОЛИТИКА
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Израильтяне в ярости из-за команды Трампа
Администрация президента США скомпрометировала секретного агента Израиля в Йемене из-за скандальной переписки в мессенджере Signal
Израильтяне в ярости из-за команды Трампа
Высокопоставленные чиновники США в Белом доме / Reuters
29 марта 2025 г.

Израильские официальные лица возмущены утечкой переписки в Signal с участием высокопоставленных чиновников администрации Трампа, поскольку она раскрыла секретные разведданные, предоставленные Израилем США от агента в Йемене, сообщает CBS News.

Хотя сообщения в Signal, опубликованные Джеффри Голдбергом из The Atlantic, вероятно, не повлияли на эффективность авиаудара благодаря сдержанности издания в публикации информации, они скомпрометировали человека, предоставившего разведданные израильтянам, которые затем передали их США для определения цели, рассказали CBS News высокопоставленный американский разведчик и источник, знакомый с возмущением израильтян. Они говорили на условиях анонимности из-за чувствительности вопросов национальной безопасности.

The Wall Street Journal в четверг первым сообщил о жалобах израильтян американским чиновникам на Майка Уолтца, советника президента Трампа по национальной безопасности, который создал групповой чат и, по-видимому, по ошибке добавил туда Голдберга. Группа несколько дней в начале этого месяца обменивалась сообщениями о возможных планах нанести удар по хуситам в Йемене, которые с начала израильского вторжения в Газу атакуют судоходство в Красном море.

15 марта министр обороны Пит Хегсет отправил сообщение в групповой чат так называемого комитета принципалов — высшего органа Совета национальной безопасности, в который входят члены кабинета и другие высокопоставленные чиновники США.

По данным The Atlantic, Хегсет сообщил о запуске военной операции, в которой планировалось использовать истребители F-18 и ударные беспилотники MQ-9. В сообщении он указал, что цель — высокопоставленный член хуситов — находится в определенном месте.

В тот же день истребители F/A-18F Super Hornet поднялись в воздух с авианосца «Гарри Трумэн», дежурившего в Красном море, а ударные дроны MQ-9 Reaper были запущены с американских баз на Ближнем Востоке.

После нанесения ударов Уолтц отчитался в том же чате перед вице-президентом Вэнсом об успешном выполнении операции. Он сообщил об обрушении здания и «множественном положительном опознании» — военным термином, означающим подтверждение ликвидации намеченных целей.

«Первая цель — их главный специалист по ракетам — мы точно опознали его, когда он входил в дом своей подруги. Теперь здание разрушено», — написал Уолц в переписке, которую опубликовал The Atlantic.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа неоднократно заявляли, что информация не была секретной и никакие источники или методы не были скомпрометированы.

«Никаких локаций. Никаких источников и методов. Никаких ВОЕННЫХ ПЛАНОВ, — написал Уолтц в X в среду. — Иностранные партнеры уже были уведомлены о предстоящих ударах».

Однако источники, общавшиеся с CBS News, утверждают, что израильская разведка возмущена раскрытием информации, которую они предоставили США.

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