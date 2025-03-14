ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль убивал даже эмбрионов Газы
Новый доклад комиссии ООН приводит доказательства систематического использования Израилем сексуального, репродуктивного и других форм гендерного насилия в Газе с начала израильского вторжения в эксклав
Израиль убивал даже эмбрионов Газы
Разрушенный центр ЭКО Аль-Басма, сектор Газа
14 марта 2025 г.

Комиссия ООН в четверг обвинила Израиль в атаках на больницы и медицинские учреждения в секторе Газа, оказывающие услуги по репродуктивному здоровью. В докладе Комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории эти действия названы «актами геноцида», а Израиль обвиняется в коллективном наказании палестинцев после 7 октября 2023 года.

В частности, в докладе упомянуто разрушение клиники ЭКО Al Basma, крупнейшего центра репродуктивной медицины в Газе, уничтоженного в декабре 2023 года артиллерийским обстрелом. В результате, по свидетельствам экспертов, было утрачено около 4000 эмбрионов и другого репродуктивного материала, что для многих палестинских пациентов было последним шансом на рождение детей.

Комиссия также заявила, что израильская блокада Газы, ограничивающая гуманитарную помощь и доступ к медицинским услугам, нанесла серьезный вред женщинам и девочкам, что, по ее словам, является попыткой физического уничтожения палестинцев как группы. Женщины умирали от осложнений беременности и родов из-за осады, что, по мнению комиссии, равносильно преступлению против человечности.

Документ также описывает случаи сексуального насилия и пыток, совершенных израильскими силами безопасности в отношении палестинцев. Комиссия утверждает, что такие действия становятся стандартной практикой, направленной на дестабилизацию и угнетение палестинского народа.

«Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в Газе как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения, что является одной из категорий актов геноцида в Римском статуте и Конвенции о геноциде», — заявила комиссия.

Комитет ООН заявил, что частота, распространенность и серьезность сексуального и гендерного насилия свидетельствуют о том, что оно «все чаще используется Израилем в качестве метода ведения войны с целью дестабилизации, доминирования, угнетения и уничтожения палестинского народа».

Израиль отверг доклад, обвиняя комиссию в политической предвзятости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Совет ООН по правам человека распространяет ложные обвинения против Израиля.

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