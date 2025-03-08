ПОЛИТИКА
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В Дагестане заблокировали Telegram
Министр цифрового развития Дагестана заявил, что Telegram заблокирован в республике по решению федеральных властей, аналогичные меры действуют в Чечне
В Дагестане заблокировали Telegram
Telegram / Reuters
8 марта 2025 г.

В Дагестане заблокирован мессенджер Telegram по решению федеральных властей, сообщил министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов. По его словам, аналогичные меры приняты в Чечне.

«Решение о блокировке принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы», – заявил Гамзатов, его слова приводит РИА Дагестан.

Он также допустил, что в будущем мессенджер могут разблокировать, но пока, по его словам, есть «хорошие аналоги, например, «ВК».

Издание Черновик напоминает, что проблемы с доступом к Telegram в Дагестане, Чечне и Ингушетии продолжаются уже около полугода. В октябре 2024 года пользователи жаловались на сбои в работе мессенджера, а в декабре – на ограничения при доступе к зарубежным сайтам.

Один из крупнейших провайдеров Дагестана, компания Ellco, тогда заявил, что блокировки связаны с учениями Роскомнадзора, направленными на «отработку сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту интернета».

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