Россия оставляет за собой право выйти из договоренности о моратории на удары по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия достигла соглашения с США, но действия Киева ставят эти договоренности под сомнение.

«Российская сторона достигла понимания и договоренности с американскими коллегами. При этом, разумеется, российская сторона оставляет за собой право, в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, тоже его не соблюдать», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в настоящий момент российские вооруженные силы продолжают выполнять приказ президента РФ Владимира Путина о прекращении атак, отданный после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

По утверждению Минобороны РФ, утром 28 марта Украина нанесла удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с применением снарядов HIMARS. Ведомство сообщило о «сильном возгорании» и «фактическом уничтожении» объекта.

Киев официально не комментировал заявление Москвы, но ранее украинская сторона утверждала, что сама Россия атаковала станцию.

Песков также прокомментировал предложение Путина о временном внешнем управлении на территории Украины для проведения выборов и подписания мирного соглашения.

По его словам, это «одна из идей», и пока обсуждений этой инициативы с США не проводилось.

«Нет, обсуждений никаких не было этой темы. Это именно точка зрения президента РФ», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия фиксирует «отсутствие контроля со стороны Киева над вооруженными силами», утверждая, что украинские военные не выполняют приказы о прекращении ударов по российской энергетике.

«Попытки нанесения этих ударов продолжаются ежедневно», — заявил представитель Кремля.