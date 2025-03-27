ПОЛИТИКА
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Цифровая беспечность Белого дома
Высшие чиновники США стали героями сразу двух скандалов, указывающих на серьезные проблемы с защитой конфиденциальной информации
Цифровая беспечность Белого дома
Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет / Reuters
27 марта 2025 г.

Немецкое издание Der Spiegel обнаружило, что личные данные высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа находятся в открытом доступе. Журналистам удалось найти номера мобильных телефонов и адреса электронной почты, привязанные к аккаунтам в различных сервисах, а также пароли некоторых чиновников.

В базах утечек Der Spiegel нашел номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и даже пароли чиновников, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца, министра обороны Пита Хегсета и главу Национальной разведки Тулси Габбард. По оценке издания, эта информация может быть использована разведслужбами недружественных стран.

Параллельно разгорелся скандал с журналом The Atlantic, который получил доступ к секретному чату в мессенджере Signal. Издание опубликовало скриншоты чата в Signal, куда по ошибке был добавлен главный редактор издания Джеффри Голдберг. В переписке представители администрации открыто обсуждали детали военной операции против Йемена, включая время взлета истребителей и запуска ракет.

После ударов Майк Уолтц отчитался: «Первая цель - их главный парень по ракетам - у нас была положительная идентификация по тому, как он входил в здание своей девушки. Сейчас оно разрушено». Вице-президент Джей Ди Вэнс ответил: «Отлично».

Несмотря на очевидную чувствительность информации, Белый дом утверждает, что в чате не публиковались секретные данные. Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выступила против публикации переписки. Президент Трамп заявил, что сохраняет доверие ко всем членам своей команды национальной безопасности.

Оба инцидента вызвали серьезные вопросы о соблюдении протоколов безопасности в высших эшелонах американской власти.

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