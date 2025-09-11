10 сентября Илон Маск ненадолго потерял титул самого богатого человека мира — его обогнал сооснователь Oracle Ларри Эллисон. По данным Bloomberg, состояние Эллисона выросло на рекордные $89 млрд — до $383,2 млрд — после выхода впечатляющего квартального отчета Oracle.
Компания сообщила о взрывном росте спроса на свои дата-центры со стороны клиентов из сферы искусственного интеллекта (ИИ). Акции Oracle взлетели на 43% в моменте и закрылись с ростом примерно на 36% — это крупнейший однодневный скачок с 1992 года.
Эллисон — крупнейший индивидуальный акционер Oracle. Его стремительный рост состояния сделал его самым богатым человеком мира на несколько часов, опередив Маска. Однако к закрытию торгов состояние Маска составило $384,2 млрд, превысив показатель Эллисона на $1 млрд.
Гендиректор Oracle Сафра Катц объявила, что компания заключила четыре многомиллиардных контракта за квартал и ожидает подписать еще несколько. За последние годы Oracle превратился в ключевого поставщика инфраструктуры для ИИ-компаний: например, в июле компания заключила соглашение с OpenAI на поставку 4,5 ГВт мощности для работы ее ИИ-программ.
Аналитики называют спрос «ошеломляющим» — портфель заказов Oracle на услуги в области ИИ достиг $455 млрд. В результате капитализация компании выросла на $244 млрд — до $922 млрд. Oracle поднялась с 13-го на 10-е место в S&P 500, обогнав по стоимости Eli Lilly, Walmart и JPMorgan Chase. Bloomberg отмечает, что скачок богатства Эллисона — крупнейший однодневный рост за всю историю индекса.
В то же время акции Tesla с начала года упали примерно на 14%. Маск владеет титулом богатейшего человека мира с 2021 года, хотя несколько раз уступал его — так, например, в 2021 году Маск проигрывал Бернару Арно (LVMH), а в 2024-м — сооснователю Amazon Джеффу Безосу.
Эллисон, 81-летний миллиардер, основал Oracle в 1977 году и сегодня владеет 98% гавайского острова Ланаи. Он известен как покровитель турнира Indian Wells и близок к президенту Дональду Трампу.