ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Илон Маск перестал быть богатейшим в мире
Основатель Tesla на несколько часов уступил титул самого богатого человека мира главе Oracle Ларри Эллисону — но очень быстро обогнал его
Илон Маск перестал быть богатейшим в мире
Илон Маск / Reuters
день назад

10 сентября Илон Маск ненадолго потерял титул самого богатого человека мира — его обогнал сооснователь Oracle Ларри Эллисон. По данным Bloomberg, состояние Эллисона выросло на рекордные $89 млрд — до $383,2 млрд — после выхода впечатляющего квартального отчета Oracle.

Компания сообщила о взрывном росте спроса на свои дата-центры со стороны клиентов из сферы искусственного интеллекта (ИИ). Акции Oracle взлетели на 43% в моменте и закрылись с ростом примерно на 36% — это крупнейший однодневный скачок с 1992 года.

Эллисон — крупнейший индивидуальный акционер Oracle. Его стремительный рост состояния сделал его самым богатым человеком мира на несколько часов, опередив Маска. Однако к закрытию торгов состояние Маска составило $384,2 млрд, превысив показатель Эллисона на $1 млрд.

Гендиректор Oracle Сафра Катц объявила, что компания заключила четыре многомиллиардных контракта за квартал и ожидает подписать еще несколько. За последние годы Oracle превратился в ключевого поставщика инфраструктуры для ИИ-компаний: например, в июле компания заключила соглашение с OpenAI на поставку 4,5 ГВт мощности для работы ее ИИ-программ.

Читайте также

Аналитики называют спрос «ошеломляющим» — портфель заказов Oracle на услуги в области ИИ достиг $455 млрд. В результате капитализация компании выросла на $244 млрд — до $922 млрд. Oracle поднялась с 13-го на 10-е место в S&P 500, обогнав по стоимости Eli Lilly, Walmart и JPMorgan Chase. Bloomberg отмечает, что скачок богатства Эллисона — крупнейший однодневный рост за всю историю индекса.

В то же время акции Tesla с начала года упали примерно на 14%. Маск владеет титулом богатейшего человека мира с 2021 года, хотя несколько раз уступал его — так, например, в 2021 году Маск проигрывал Бернару Арно (LVMH), а в 2024-м — сооснователю Amazon Джеффу Безосу.

Эллисон, 81-летний миллиардер, основал Oracle в 1977 году и сегодня владеет 98% гавайского острова Ланаи. Он известен как покровитель турнира Indian Wells и близок к президенту Дональду Трампу.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us