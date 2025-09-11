10 сентября Илон Маск ненадолго потерял титул самого богатого человека мира — его обогнал сооснователь Oracle Ларри Эллисон. По данным Bloomberg, состояние Эллисона выросло на рекордные $89 млрд — до $383,2 млрд — после выхода впечатляющего квартального отчета Oracle.

Компания сообщила о взрывном росте спроса на свои дата-центры со стороны клиентов из сферы искусственного интеллекта (ИИ). Акции Oracle взлетели на 43% в моменте и закрылись с ростом примерно на 36% — это крупнейший однодневный скачок с 1992 года.

Эллисон — крупнейший индивидуальный акционер Oracle. Его стремительный рост состояния сделал его самым богатым человеком мира на несколько часов, опередив Маска. Однако к закрытию торгов состояние Маска составило $384,2 млрд, превысив показатель Эллисона на $1 млрд.

Гендиректор Oracle Сафра Катц объявила, что компания заключила четыре многомиллиардных контракта за квартал и ожидает подписать еще несколько. За последние годы Oracle превратился в ключевого поставщика инфраструктуры для ИИ-компаний: например, в июле компания заключила соглашение с OpenAI на поставку 4,5 ГВт мощности для работы ее ИИ-программ.