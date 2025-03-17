ПОЛИТИКА
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ЕС: санкции против Сирии не имеют смысла
Кая Каллас заявила, что Евросоюз готов продолжить смягчение санкций против Сирии, отметив необходимость сотрудничества с региональными партнерами
ЕС: санкции против Сирии не имеют смысла
Кая Каллас / Reuters
17 марта 2025 г.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Европа должна активнее работать с региональными партнерами по сирийскому урегулированию и продолжать курс на ослабление санкций.

Перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Каллас прокомментировала ситуацию в сирийской Лазкийе, где 6 марта вспыхнуло насилие. Она назвала этот инцидент тревожным сигналом и подчеркнула, что «надежда в Сирии находится под угрозой».

Каллас заявила, что ЕС необходимо сосредоточиться на стабилизации ситуации и улучшении доступа к базовым услугам, включая банковскую сферу. Она отметила, что «если у людей будет надежда, будет меньше хаоса».

По ее словам, санкции остаются сложной темой, но их ослабление поможет облегчить гуманитарную ситуацию. Этот вопрос обсуждается на 9-й конференции по Сирии в Брюсселе.

Санкции ЕС против Сирии действуют с 2011 года, затрагивая экономику, транспорт и нефтяной сектор. Однако в феврале 2025 года Брюссель уже ослабил некоторые ограничения, сняв запреты с сирийских банков, транспортных компаний и энергетических предприятий.

ЕС продолжит следить за развитием ситуации в Сирии и рассмотрит дальнейшее смягчение санкционного режима в зависимости от обстановки в регионе.

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