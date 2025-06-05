Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц 5 июня провели первую двустороннюю встречу в Белом доме. После беседы в Овальном кабинете они выступили перед прессой. Трамп сделал ряд заявлений по Украине, России и энергетической политике Европы.

Сразу после захода в кабинет Мерц вручил Трампу свидетельство о рождении Фридриха Трампа — деда президента, уроженца Пфальца. Жест был воспринят как символический мост между странами и поколениями.

Говоря об ударах украинских сил по российской стратегической авиации, Трамп заявил: «Путина сильно задело, не думаю, что он играет в игры».

Он добавил, что «число погибших из-за войны между Россией и Украиной гораздо выше, чем сообщается в СМИ», и подчеркнул, что Вашингтон намерен быть жестким по вопросу санкций: «Срок принятия решения по санкциям у меня в голове. Мы будем очень-очень жесткими. Это может коснуться обеих стран. Танго танцуют вдвоем. Будем очень жесткими — с Россией или кем угодно». Позже он отметил, что санкции могут быть введены «возможно, очень скоро».

На вопрос о якобы дружественных отношениях с Путиным Трамп ответил: «Я ни с кем не дружу», и сослался на свою жесткую позицию против «Северного потока – 2». «Я говорил Ангеле: мы тратим миллиарды, чтобы вас защищать от России, а вы ежемесячно платите России миллиарды. Это что, такая сделка?».

Он напомнил, что именно при его администрации проект трубопровода фактически был остановлен, в то время как «Байден утвердил его в первую же неделю». Он также добавил: «Я не друг Путину. Я с ним ладил, он меня уважал, и я его — но это не дружба».

Обсуждая ход войны, Трамп сравнил ее с «дракой двух мальчишек в парке», призвав к прекращению боевых действий: «Я с Украиной. Я за то, чтобы прекратить убийства. Правда».

Он также пересказал свой прошлый разговор с Путиным: «Путин сказал: «У нас нет выбора, кроме как атаковать (в ответ на украинский удар по стратегическим авиабазам — ред.)», и я ему сказал: «Не делай этого, ты не должен».

Трамп также пообещал, что не станет инициировать уход контингента США с территории Германии и приветствовал увеличение Берлином военных расходов. Немецкого лидера он назвал «превосходным канцлером» и союзником в вопросе завершения войны в Европе. «Президент России Владимир Путин хочет завладеть всей Украиной, но этого не будет», - подчеркнул Трамп.