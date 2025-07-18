Функционирование важнейших сфер жизни в Палестине, в том числе системы здравоохранения и образования, оказалось под угрозой на фоне продолжающегося удержания Израилем налоговых поступлений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам внеочередного заседания Кабинета министров Палестины в Рамалле.

Израиль продолжает блокировать переводы налоговых доходов, которые должен перечислять палестинской стороне в рамках Парижского экономического протокола. Это, как отметили в правительстве, подрывает способность государственных учреждений обеспечивать базовые услуги для населения.

По словам палестинских властей, ситуация достигла критической черты. В некоторых учреждениях возможна приостановка работы, а время пребывания сотрудников на рабочем месте может быть сокращено.

Оценки показывают, что с момента начала удержаний Израиль не перечислил около 3 млрд долларов из положенных налоговых доходов. Это серьезно ограничило возможности правительства выполнять финансовые обязательства. В первую очередь — в сфере здравоохранения, где ощущается нехватка медикаментов и медицинских материалов.

Власти Палестины призвали международное сообщество, особенно США и Францию, как сторону Парижского протокола, оказать давление на Израиль с тем, чтобы Тель-Авив выполнил свои юридические и финансовые обязательства.

Налоговые и таможенные поступления составляют около 65% доходов бюджета Палестинской администрации и используются, в основном, для выплаты зарплат государственным служащим.

С 2019 года Израиль ежегодно удерживает примерно 165 млн долларов, ссылаясь на палестинские выплаты заключенным и их семьям. С ноября 2021 года Палестинская администрация не может выплачивать зарплаты в полном объеме.

Кроме того, Израиль удерживает таможенные сборы, которые он собирает от имени Палестины по условиям Парижского протокола 1994 года, подписанного с Организацией освобождения Палестины.

До 2023 года ежемесячно в палестинскую казну перечислялось около 190 млн долларов. Однако в ноябре того года израильское правительство решило вычитать из этой суммы средства, предназначенные для сектора Газа и семей заключенных. В ответ палестинская сторона отказалась принимать урезанные транши.

Даже после того как 10 февраля президент Палестины Махмуд Аббас отменил положения о выплатах семьям убитых, арестованных и раненых палестинцев, Израиль не возобновил полные налоговые переводы. Блокировка продолжается.