ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский разочарован реакцией США на удар по Кривому Рогу
Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на российский ракетный удар по Кривому Рогу, в котором погибли 18 человек
Зеленский разочарован реакцией США на удар по Кривому Рогу
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
5 апреля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «неприятной неожиданностью» реакцию посольства США на удар российской ракеты по жилому кварталу в Кривом Роге. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, он благодарен министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, а также дипломатам ЕС, Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии за «принципиальную позицию» в ответ на удар.

Однако заявление посольства США, в котором не упоминалась Россия, вызвало у президента Украины разочарование.

«К сожалению, неприятно удивляет реакция посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово «российская» боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей», — написал Зеленский.

Он также напомнил, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном о поставках дополнительных систем ПВО, включая зенитные комплексы «Пэтриот».

«Мы говорили, в частности, с американской стороной о дополнительных системах ПВО. Рассчитываем на наши договоренности с Президентом Соединенных Штатов, который обещал помочь с поиском дополнительных «пэтриотов», — добавил он.

Вечером 4 апреля российская армия нанесла баллистический удар по жилому массиву в Кривом Роге. По последним данным, погибли 18 человек, среди которых девять детей. Более 60 человек получили ранения.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что ее «ужасает» удар по Кривому Рогу, однако в сообщении не было прямого упоминания России.

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