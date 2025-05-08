ПОЛИТИКА
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США и Великобритания заключили «прорывную» сделку
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал день подписания торгового соглашения сделки «по-настоящему историческим»
США и Великобритания заключили «прорывную» сделку
/ Public domain
8 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о достижении «прорывного» торгового соглашения с Великобританией. По его словам, это первый из ряда договоров, которые администрация США разрабатывает в последние недели.

«С этим соглашением Великобритания присоединяется к США в утверждении принципов взаимности и справедливости как основы международной торговли», — заявил Трамп, добавив, что британская сторона согласилась сократить нетарифные барьеры, которые «несправедливо ограничивали американскую продукцию».

Соглашение предполагает экспорт в Великобританию американской сельхозпродукции, включая говядину и этанол, на миллиарды долларов. Трамп также подчеркнул, что американские товары будут проходить ускоренное оформление на британской таможне без бюрократических проволочек.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал день подписания сделки «по-настоящему историческим» и отметил, что соглашение создаст новые рабочие места и улучшит доступ к рынкам.

По словам министра торговли США Говарда Латника, рынок Великобритании «огромен», и благодаря соглашению американские фермеры получат дополнительные экспортные возможности на сумму $5 млрд. При этом 10-процентный тариф, сохранившийся на другие категории товаров, обеспечит бюджету США $6 млрд дохода.

Отдельно отмечено, что британские двигатели Rolls Royce и комплектующие к ним будут поставляться в США без пошлин. Кроме того, Великобритания сможет экспортировать в США до 100 тыс. автомобилей с прежним 10-процентным тарифом.

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