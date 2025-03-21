Выделение Евросоюзом 5 млрд евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в 2025 году оказалось под угрозой из-за позиции Франции и Италии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным агентства, на встрече в Брюсселе 20 марта большинство из 27 стран ЕС поддержали инициативу, однако Париж и Рим не торопятся брать на себя финансовые обязательства.

Речь идет о закупке 2 млн артиллерийских снарядов, в которых украинская армия остро нуждается. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выразила надежду, что хотя бы часть суммы будет одобрена.

«Если мы не можем принять решение на весь год, давайте утвердим его хотя бы на короткий срок», — заявила она.

Ранее Каллас предлагала более масштабный пакет помощи от 20 до 40 млрд евро, рассчитанный до конца 2025 года. Инициатива предусматривала пропорциональное распределение нагрузки среди стран ЕС, но против выступили Италия, Франция, Испания и Португалия.

Для обхода вето со стороны Венгрии Каллас предложила создать «коалицию желающих» — группу стран, готовых поставлять оружие Украине в индивидуальном порядке. Однако даже в сокращенном виде проект столкнулся с сопротивлением.

Французские представители заявили, что поддерживают цели инициативы, но в приоритете считают реализацию другого пакета помощи Украине — на 18 млрд евро в виде кредитов. Итальянские дипломаты объяснили, что Рим запрашивает дополнительную техническую и финансовую информацию.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поддержал идею Каллас и выразил сожаление по поводу разногласий в ЕС. По его словам, многие страны «не предпринимают достаточных усилий» для поддержки Украины.