ПОЛИТИКА
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ООН: свыше 1,4 млн сирийцев вернулись домой
После падения режима Асада и установления новой власти в Сирии ООН зафиксировала массовое возвращение беженцев в страну — но на родине их ждут разрушения и мины
ООН: свыше 1,4 млн сирийцев вернулись домой
/ Reuters
1 мая 2025 г.

Более 1,4 млн сирийцев вернулись на родину после падения режима Башара Асада в декабре прошлого года, заявило 2 мая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Многие из них были в изгнании с начала гражданской войны в 2011 году.

«Надежда есть, но восстановление дается нелегко», — отметили в УВКБ в посте на X.

Агентство призвало международное сообщество помочь семьям, решившимся на возвращение: им требуется жилье, юридическая помощь, работа с травмами и защита от мин.

За годы войны Турция приняла около 4 млн сирийцев — больше, чем любая другая страна. Массовый исход был вызван многолетними боями, репрессиями и разрушениями, охватившими всю страну.

Гражданская война в Сирии длилась почти 14 лет — с марта 2011 года по декабрь 2024-го. По оценкам ООН, за это время погибли свыше 350 тыс. человек, а более 13 млн были вынуждены покинуть свои дома, половина из них — за пределы страны.

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