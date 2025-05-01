Более 1,4 млн сирийцев вернулись на родину после падения режима Башара Асада в декабре прошлого года, заявило 2 мая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Многие из них были в изгнании с начала гражданской войны в 2011 году.

«Надежда есть, но восстановление дается нелегко», — отметили в УВКБ в посте на X.

Агентство призвало международное сообщество помочь семьям, решившимся на возвращение: им требуется жилье, юридическая помощь, работа с травмами и защита от мин.

За годы войны Турция приняла около 4 млн сирийцев — больше, чем любая другая страна. Массовый исход был вызван многолетними боями, репрессиями и разрушениями, охватившими всю страну.

Гражданская война в Сирии длилась почти 14 лет — с марта 2011 года по декабрь 2024-го. По оценкам ООН, за это время погибли свыше 350 тыс. человек, а более 13 млн были вынуждены покинуть свои дома, половина из них — за пределы страны.