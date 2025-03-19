Турция намерена расширить сотрудничество с Туркменистаном в энергетической сфере, включая совместную разработку нефтегазовых месторождений. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар во время визита в Ашхабад.

Байрактар подчеркнул важность укрепления партнерства в энергетическом секторе в ходе выступления на международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития». В рамках визита он провел встречи с председателем Народного Маслахата Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом страны Сердаром Бердымухамедовым.

Министр напомнил, что с 1 марта этого года Турция уже начала импортировать туркменский природный газ. «Таким образом, впервые мы получаем газ по трубопроводу из страны, не являющейся нашим соседом. Этот шаг имеет огромное значение не только для диверсификации наших поставок, но и для доступа туркменского газа на западные рынки, в Европу», — заявил он.

Байрактар выразил надежду на строительство в будущем Транскаспийского газопровода, который позволит увеличить поставки газа из Туркменистана в Турцию и далее в Европу. «В то же время в секторе разведки и добычи существуют большие возможности, которые сделают это соединение более значимым. Поэтому мы хотим сотрудничать с Туркменистаном в разработке нефтегазовых месторождений в Туркменистане и Каспийском море», — подчеркнул министр.

Турецкая сторона также заинтересована в расширении электрических соединений с соседними странами. «Укрепляя существующие связи с Болгарией и Грецией, мы также разрабатываем проекты по увеличению торговли электроэнергией с такими странами, как Грузия, Ирак, Азербайджан и Сирия. Со строительством Транскаспийской линии электропередачи туркменская электроэнергия также сможет достичь потребительских рынков в будущем», — сказал Байрактар.

В ходе визита турецкий министр также встретился с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана по нефти и газу Батыром Амановым и председателем «Туркменгаза» Максатом Бабаевым для обсуждения текущего состояния совместных энергетических проектов.

В своем сообщении в социальной сети X Байрактар подчеркнул: «В период растущей глобальной неопределенности жизненно важное значение имеют солидарность между странами и совместные проекты. Мы верим, что региональное сотрудничество - это не только экономическая выгода, но и долгосрочные инвестиции, служащие миру, стабильности и процветанию».