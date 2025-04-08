Израильские военные не просто продвигаются в Газе — они активно закрепляются на занятых участках. На захваченных территориях сектора Газа солдаты устанавливают башни наблюдения, разворачивают оборудование, копают землю. Все это — признаки надвигающейся оккупации, которая, по данным ООН, уже затронула или обезлюдила около 65% территории эксклава.

По данным Reuters, под охраной пулеметов и камер огромные краны на юге Газы вовсю роют землю между Рафахом и Хан-Юнусом. Здесь будут стоять сторожевые башни и военные поселения для контроля на будущим «коридором Моран». Так его назвал Биньямин Нетаньяху в честь незаконного еврейского поселения, существовавшего здесь с 1980-х по 2005 год.

В буферной зоне будущего коридора армия разрушает все живое — дома, фермы — и выжигает землю. По свидетельствам правозащитной организации Breaking the Silence, все это часть плана создания здесь еврейских поселений по типу тех, что созданы на оккупированном Западном берегу. То есть Израиль не просто оккупирует Газу, но уже и открыто строит незаконные поселения.

С 18 марта израильская армия выпускает ежедневные предупреждения об эвакуации, вытесняя сотни тысяч палестинцев из севера, центра и юга сектора. Люди скапливаются на узкой полоске земли у моря, без воды, без еды, под обстрелами.

60-летняя Закья Сами из Газы рассказала агентству Reuters, как танки заняли холм Аль-Мунтар, где раньше играли ее дети.

«Они могут бить по любому дому в Шуджайи. Нас душат каждый день все сильнее», — сказала она.

На юге, в Рафахе, за последние две недели уже бежали 140 тыс. человек. В центральных районах — Дейр-эль-Балах и Завайда — ночью снова пришли приказы эвакуироваться, а сразу за ними прилетели авиабомбы.

«Под обломками остаются десятки тел. Это наши соседи, но сейчас никто не может их спасти, все бегут от израильских ударов», — сказал Имад Хассан, обвиняя Дональда Трампа в том, что это он дал «зеленый свет» Нетаньяху.



