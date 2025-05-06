ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху официально признал оккупацию Газы
Премьер объявил, что новый этап вторжения в сектор предполагает массовое выселение палестинцев и оккупацию
Нетаньяху официально признал оккупацию Газы
Израильские танки в Газе / Reuters
6 мая 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 6 мая объявил о начале нового этапа наступления на сектор Газа. По его словам, операция направлена на закрепление контроля над захваченными территориями и массовое перемещение мирных жителей. В опубликованном видео Нетаньяху заявил, что солдаты больше не будут «просто заходить в Газу и отступать».

«Наоборот — мы остаемся. Население будет перемещено для своей безопасности», — отметил премьер.

Фактически это означает полную оккупацию Газы и выселение палестинцев из их домов — планируется их всех сосредоточить на юге сектора, в районе Рафаха.

Операция получила название «Колесницы Гедеона» и была единогласно одобрена Советом безопасности Израиля. По словам официального представителя израильской армии Эфи Дафрина, план включает «масштабные удары, перемещение большей части населения и разрушение инфраструктуры ХАМАС».

Наступление началось после того, как Израиль сорвал временное перемирие в середине марта. Тель-Авив усилил блокаду, расширил буферные зоны и теперь контролирует свыше 70% территории Газы. 5 мая начальник Генштаба Эяль Замир призвал десятки тысяч резервистов для замены солдат, отправляемых в сектор.

Параллельно Израиль нанес серию авиаударов по йеменскому порту Ходейда — после того, как ракета хуситов ударила по аэропорту Бен-Гурион.

План Нетаньяху вызвал резкую критику ООН и гуманитарных организаций. В ООН заявили, что новая фаза приведет к массовым жертвам и разрушит действующую систему гуманитарной помощи. В ХАМАС назвали инициативу Тель-Авива «политическим шантажом». Израиль же считает давление способом заставить ХАМАС освободить заложников.

В самом Израиле нарастает недовольство планами Нетаньяху. Семьи заложников протестуют, опасаясь, что новая операция поставит их близких под угрозу. Но Нетаньяху, чья власть зависит от ультраправых, решительно продвигает вторжение как единственный путь.


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