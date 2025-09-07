Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила массированный удар России по Украине в ночь на 7 сентября. Она заявила, что атака стала одной из самых масштабных, под удары попали жилые дома и правительственные здания.

«Кремль в очередной раз издевается над дипломатией, презирает международное право и без разбора убивает людей», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европа продолжит полную поддержку Украины.

«Мы укрепляем вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и вводим санкции, чтобы усилить давление на Россию. Убийства должны прекратиться», — отметила она.