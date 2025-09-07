Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила массированный удар России по Украине в ночь на 7 сентября. Она заявила, что атака стала одной из самых масштабных, под удары попали жилые дома и правительственные здания.
«Кремль в очередной раз издевается над дипломатией, презирает международное право и без разбора убивает людей», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европа продолжит полную поддержку Украины.
«Мы укрепляем вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и вводим санкции, чтобы усилить давление на Россию. Убийства должны прекратиться», — отметила она.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил соболезнования Украине. По его словам, Россия запустила сотни беспилотников и десятки ракет, нанося неизбирательные удары.
«Вместе с Украиной и нашими партнерами мы выступаем за мир. Россия, тем временем, все глубже погружается в логику войны и террора. На стороне Украины мы будем продолжать делать все для того, чтобы справедливый и устойчивый мир воцарился», — подчеркнул Макрон.
Россия в ночь на 7 сентября нанесла по Украине массированный комбинированный удар. По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась вечером 6 сентября и продолжалась всю ночь.
Всего было применено 823 средства поражения: 810 дронов Shahed и имитаторов, девять крылатых ракет «Искандер-К» и четыре баллистические ракеты «Искандер-М» (или KN-23). Это рекордный показатель за все время войны. Ранее крупнейшая атака была зафиксирована 9 июля — тогда использовались 728 беспилотников.