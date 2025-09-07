ПОЛИТИКА
«Кремль издевается над дипломатией»
Руководители Евросоюза осудили массированную атаку России на Украину и заявили о намерении усилить военную и политическую поддержку Киева
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / AP
7 сентября 2025 г.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила массированный удар России по Украине в ночь на 7 сентября. Она заявила, что атака стала одной из самых масштабных, под удары попали жилые дома и правительственные здания.

«Кремль в очередной раз издевается над дипломатией, презирает международное право и без разбора убивает людей», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европа продолжит полную поддержку Украины.

«Мы укрепляем вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и вводим санкции, чтобы усилить давление на Россию. Убийства должны прекратиться», — отметила она.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил соболезнования Украине. По его словам, Россия запустила сотни беспилотников и десятки ракет, нанося неизбирательные удары.

«Вместе с Украиной и нашими партнерами мы выступаем за мир. Россия, тем временем, все глубже погружается в логику войны и террора. На стороне Украины мы будем продолжать делать все для того, чтобы справедливый и устойчивый мир воцарился», — подчеркнул Макрон.

Россия в ночь на 7 сентября нанесла по Украине массированный комбинированный удар. По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась вечером 6 сентября и продолжалась всю ночь.

Всего было применено 823 средства поражения: 810 дронов Shahed и имитаторов, девять крылатых ракет «Искандер-К» и четыре баллистические ракеты «Искандер-М» (или KN-23). Это рекордный показатель за все время войны. Ранее крупнейшая атака была зафиксирована 9 июля — тогда использовались 728 беспилотников.

