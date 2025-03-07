Президент США Дональд Трамп подписал указ о новой отсрочке до 2 апреля для введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. «Большое дело произойдет 2 апреля, когда будут введены ответные пошлины», — сообщил он на встрече с журналистами в Белом доме. По его словам, после этой даты больше не будет подобных поблажек.

После 2 апреля США начнут взимать пошлины с товаров из других стран, в зависимости от их тарифов на американскую продукцию. Трамп подчеркнул, что больше не планирует отсрочек и корректировок, за исключением автомобильной отрасли, для которой накануне был подписан указ об освобождении от дополнительных пошлин на 30 дней. Это было сделано, чтобы не навредить американским автомобильным компаниям.

Представители Ford, General Motors и Stellantis попросили о помощи с тарифами из-за их скорости введения. Трамп согласился, но предупредил, что после 2 апреля больше не будет подобных послаблений.

1 февраля он подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. 4 февраля тарифы в размере 10% на импорт из Китая вступили в силу, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отложено на месяц для переговоров.

4 марта США ввели 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также увеличили тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Канада ввела ответные тарифы. 5 марта действие пошлин на автомобили, ввозимые в США в рамках соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой, было приостановлено на один месяц по просьбе автомобилестроительных компаний.