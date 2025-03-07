Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности, подчеркнув, что защита Европы — это вопрос, который касается не только стран — членов ЕС, но и их ключевых союзников, включая Турцию.

Выступая на онлайн-встрече с представителями Евросоюза, он отметил, что Анкара поддерживает Украину как через оборонную промышленность, так и через частный сектор, который продолжает работать в стране, несмотря на войну.

Президент Эрдоган выразил несогласие с тем, что Турция остается за пределами европейских программ оборонных закупок и восстановления Украины, несмотря на ее стратегическое положение и вклад в безопасность региона. Он подчеркнул, что этот подход необходимо пересмотреть в интересах обеих сторон. По его словам, ЕС должен выстраивать сотрудничество с Анкарой в долгосрочной перспективе, учитывая ее значимость для европейской экономики и обороны.

Говоря о войне в Украине, турецкий лидер вновь подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, особенно в воздушном и морском пространстве, как первого шага к мирному урегулированию. Он отметил, что Анкара последовательно выступает за территориальную целостность Украины и готова внести свой вклад в дипломатическое урегулирование конфликта, вплоть до предоставления площадки для переговоров.

Затронув вопрос взаимоотношений с Западом, Эрдоган подчеркнул важность сохранения прочного партнерства с США и укрепления трансатлантических связей. Он также заявил, что Турция по-прежнему стремится к членству в ЕС и рассчитывает на более стратегический и прагматичный подход со стороны Брюсселя.