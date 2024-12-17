НОВАЯ СИРИЯ
1 min read
Новая Сирия предлагает Западу сделку
Лидер ХТШ пообещал встроить все вооруженные формирования в Минобороны и попросил отмены международных санкций в отношении Дамаска
Новая Сирия предлагает Западу сделку
/ Reuters
17 декабря 2024 г.

Лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), сыгравшей ключевую роль в свержении Башара Асада, заявил о планах распустить вооруженные фракции в Сирии, интегрировав их бойцов в Минобороны, и попросил западные страны снять санкции.

Это заявление Ахмеда Аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, появилось в понедельник в телеграм-канале группировки.

По словам Шараа, все вооруженные бойцы будут подчиняться закону, а их деятельность регулироваться государственными структурами.

Шараа призвал международное сообщество снять санкции с Сирии, чтобы беженцы могли вернуться на родину.

Он также подчеркнул важность единства Сирии, где сосуществуют различные этнические и религиозные группы. Обращаясь к представителям общины друзов, лидер ХТШ заявил, что необходимо создать общественный договор, обеспечивающий социальную справедливость для всех граждан.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us