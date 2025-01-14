НОВАЯ СИРИЯ
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Германия: «Сирия не должна быть базой PKK для атак на Турцию»
Координатор правительства Германии по вопросам Сирии призвал к четкому разграничению между сирийскими курдами и террористической организацией PKK
Германия: «Сирия не должна быть базой PKK для атак на Турцию»
Тобиас Линднер / AA
14 января 2025 г.

Координатор правительства Германии по вопросам Сирии Тобиас Линднер в интервью немецким СМИ высказался о ситуации в Сирии, роли Турции и необходимости пересмотра международных санкций.

Линднер отметил, что Германия продолжает считать PKK террористической организацией и подчеркнул, что Сирия не должна становиться базой для атак на Турцию:

«PKK в северной Сирии должны понять, что ситуация изменилась. Сирию нельзя превращать в плацдарм для нападений PKK на Турцию. Мы должны четко различать PKK и сирийских курдов».

Он добавил, что Германия понимает законные опасения Турции по поводу угроз из Сирии: «Мы делаем все возможное, чтобы Турция сотрудничала с нами. Мы открыто заявили, что признаем ее право защищаться от угроз из Сирии».

Линднер также выделил необходимость участия всех этнических и религиозных групп в восстановлении страны: «Мы должны обеспечить участие всех, включая женщин. Курды, друзы, алавиты, христиане и другие группы должны быть частью этого процесса».

Касаясь вопроса санкций против Сирии, Линднер предложил пересмотреть их обоснованность: «Мы должны понять, остались ли причины для санкций или они утратили актуальность. Есть санкции против режима Асада, но их нужно адаптировать, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию».

Координатор правительства подчеркнул, что снятие санкций возможно только при согласии всех стран Евросоюза. В качестве первого шага он предложил упростить воздушное сообщение и финансовые операции для сирийцев за границей, которые хотят участвовать в восстановлении своей страны.

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