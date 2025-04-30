После 18 месяцев войны и полутора месяцев тотальной блокады единственным источником горячей пищи для сотен тысяч жителей Газы остаются общественные кухни от ООН. Но и они могут закрыться — уже в ближайшие дни, пишет Reuters.

«Мы страдаем от настоящего голода», — говорит Ум Мохаммад аль-Талалка, бабушка из разрушенного израильским ударом района Муграка. Чтобы получить одну порцию еды, она простояла в очереди пять часов. Она признает, что эта порция может стать последней.

Израиль со 2 марта полностью перекрыл поставки в сектор, а запасы, накопленные в ходе короткого перемирия, иссякли. Это самая продолжительная блокада в истории Газы, подчеркивает Reuters.

Глава кухни «Аль-Салам» в Газе, Салах Абу Хасира, ежедневно кормит 20 тысяч человек. Но, по его словам, «все может закончиться через неделю, если не раньше».

По данным ООН, в Газе сейчас работает 70–80 кухонь, хотя до закрытия пограничных переходов их было около 170. Только за один день прекратили работу еще 15. Представитель ближневосточного агентство ООН (БАПОР) Джульетт Тума предупреждает: без срочной помощи последние кухни могут закрыться в течение пяти дней.

Гуманитарная катастрофа в Газе усугубляется катастрофически быстрыми темпами. По оценкам ООН, с начала 2025 года зафиксировано 10 тыс. случаев острого недоедания у детей, из них 1600 — в тяжелой форме. Минздрав Газы уточняет, что 60 тыс. детей уже страдают от голода. По данным местных властей, 52 человека, в том числе 50 детей, умерли от истощения.

Между тем Израиль отрицает факт голода и утверждает, что помощи поступает достаточно. Однако с марта в Газу не попало ни одного грамма муки. Несмотря на международное давление, Израиль отказывается снять блокаду. Всемирная продовольственная программа заявила, что ее склады опустели, а цены на еду выросли на 1400%.



