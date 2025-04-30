ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
В Газе нет еды даже у ООН
Организация будет вынуждена закрыть общественные кухни в секторе — они оставались последним источником горячей пищи для сотен тысяч палестинцев
В Газе нет еды даже у ООН
В Газе не осталось еды даже у ООН / Reuters
30 апреля 2025 г.

После 18 месяцев войны и полутора месяцев тотальной блокады единственным источником горячей пищи для сотен тысяч жителей Газы остаются общественные кухни от ООН. Но и они могут закрыться — уже в ближайшие дни, пишет Reuters.

«Мы страдаем от настоящего голода», — говорит Ум Мохаммад аль-Талалка, бабушка из разрушенного израильским ударом района Муграка. Чтобы получить одну порцию еды, она простояла в очереди пять часов. Она признает, что эта порция может стать последней.

Израиль со 2 марта полностью перекрыл поставки в сектор, а запасы, накопленные в ходе короткого перемирия, иссякли. Это самая продолжительная блокада в истории Газы, подчеркивает Reuters. 

Глава кухни «Аль-Салам» в Газе, Салах Абу Хасира, ежедневно кормит 20 тысяч человек. Но, по его словам, «все может закончиться через неделю, если не раньше».

По данным ООН, в Газе сейчас работает 70–80 кухонь, хотя до закрытия пограничных переходов их было около 170. Только за один день прекратили работу еще 15. Представитель ближневосточного агентство ООН (БАПОР) Джульетт Тума предупреждает: без срочной помощи последние кухни могут закрыться в течение пяти дней.

Гуманитарная катастрофа в Газе усугубляется катастрофически быстрыми темпами. По оценкам ООН, с начала 2025 года зафиксировано 10 тыс. случаев острого недоедания у детей, из них 1600 — в тяжелой форме. Минздрав Газы уточняет, что 60 тыс. детей уже страдают от голода. По данным местных властей, 52 человека, в том числе 50 детей, умерли от истощения.

Между тем Израиль отрицает факт голода и утверждает, что помощи поступает достаточно. Однако с марта в Газу не попало ни одного грамма муки. Несмотря на международное давление, Израиль отказывается снять блокаду. Всемирная продовольственная программа заявила, что ее склады опустели, а цены на еду выросли на 1400%. 


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us