ПОЛИТИКА
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В Вашингтоне готовят санкционный удар по Грузии
Американские законодатели рассматривают MEGOBARI Act в поддержку евроатлантического курса Грузии
В Вашингтоне готовят санкционный удар по Грузии
/ AP
11 марта 2025 г.

В Сенате США 11 марта намерены обсудить законопроект MEGOBARI Act, направленный на пересмотр отношений с Грузией и поддержку ее евроатлантического курса. Документ инициировали сенаторы Джим Риш (Республиканская партия) и Джинн Шахин (Демократическая партия) на фоне многомесячных протестов в Тбилиси и обвинений в авторитарном уклоне правительства «Грузинской мечты».

Законопроект предусматривает пересмотр программ помощи Грузии и санкции против представителей правящей партии и «их пособников, виновных в коррупции, подрыве суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также других действиях, дестабилизирующих ситуацию в стране». Там же Вашингтон подтверждает поддержку евроатлантической интеграции страны и готов укреплять оборонное сотрудничество при условии соблюдения демократических стандартов.

MEGOBARI в переводе с грузинского означает «друг» (груз. მეგობარი), но в то же время — это акроним от Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience and Independence («Мобилизация и расширение возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости»).

Паралельно с этим в начале февраля конгрессмен Джо Уилсон — в соавторстве с тремя другими законодателями — инициировал отдельный законопроект, который запрещает США признавать нынешнее правительство в Грузии.

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