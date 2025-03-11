В Джидде стартовали переговоры между делегациями США и Украины — первая встреча сторон после громкого конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

В преддверии переговоров Украина нанесла крупнейший с начала войны удар беспилотниками по России, атаковав Москву и другие регионы. По данным Минобороны РФ, за ночь было сбито 337 дронов, 91 из них – в Московской области.

Зеленский рассчитывает восстановить рабочие отношения с США и предложил начальный режим прекращения огня в воздухе и на море как тест на готовность Москвы к миру. В свою очередь, Вашингтон оказывает на Киев давление, требуя уступок в обмен на восстановление военной помощи и разведывательной поддержки. По словам госсекретаря Марко Рубио, США намерены выяснить, на какие территориальные уступки готова Украина ради завершения войны.

Кроме того, на встрече обсуждается сделка между США и Украиной по стратегическим минералам, на которой Трамп настаивает как на условии дальнейшей поддержки Киева. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уже заявил, что договор близок к подписанию. Ожидается, что вскоре он также посетит Москву для встречи с Владимиром Путиным.

На фоне давления США союзники Украины в Европе предупреждают, что Киев не должен идти на уступки без серьезных гарантий, а Зеленский заявляет, что Путин не заинтересован в реальном мире. В то же время, согласно оценке Рубио, Украина вряд ли сможет вернуть все утраченные территории в обозримом будущем, а Россия, в свою очередь, не в состоянии оккупировать всю страну.