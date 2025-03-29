Соцсеть X, ранее известная как Twitter, перешла в собственность стартапа xAI, основанного Илоном Маском. О завершении сделки на $45 млрд миллиардер сообщил 29 марта на своей платформе.

По словам Маска, оценочная стоимость X составила $33 млрд (без учета $12 млрд долгов), а xAI — $80 млрд. В результате на рынке появилась новая структура — XAI Holdings, капитализация которой, по данным Bloomberg, превышает $100 млрд без учета долгов.

«Будущее xAI и X переплетено», — написал Маск. Он заявил, что объединение возможностей в сфере ИИ и медиа позволит создать платформу, «которая ускорит прогресс человечества».

Twitter был куплен Маском в 2022 году за $44 млрд и позже переименован в X. В январе 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Маска в суд, обвинив его в нарушении правил раскрытия информации о владении акциями Twitter. По версии SEC, задержка в раскрытии доли выше 5% позволила миллиардеру сэкономить более $150 млн. Маск назвал претензии «ерундой» и заявил, что SEC — «сломанная организация».

Он должен подать официальный ответ по иску до 4 апреля. В марте Маск получил судебную повестку, а ранее его правительственный департамент DOGE начал кампанию по сбору жалоб на SEC, но дальнейших шагов пока не последовало.

Стартап xAI был основан в 2023 году и разработал чат-бота Grok. В декабре 2024 года компания привлекла $6 млрд и оценивалась в $40 млрд. В начале 2025 года источники сообщали, что xAI готовится к новому раунду инвестиций с целью повысить оценку до $75 млрд.

По данным Forbes Real-Time Billionaires, состояние Илона Маска на 29 марта составляет $342,9 млрд. Он по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты.